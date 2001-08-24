Extract blir til musiq.no

Extract.no ble på kort tid et av landets best besøkte nettsteder for musikk. Nå står det frem i ny drakt, med større fokus på norsk musikk, og med nytt navn. Men de populære lydfilene glimter foreløpig med sitt fravær på musiq.no, noe redaktør Marianne Jemtegård i dette åpne brevet begrunner med «stivbente TONO-regler». Også de lovede CDene fra nettstedet er så langt lagt på is.

På noen knappe måneder bygde Extract seg opp til å bli Norges største musikkmagasin på nett, med daglig oppdaterte nyheter, lengre anmeldelser og dyptgående artikler om stort og smått både på den norske og den internasjonale musikkscenen.

Extract beviste at det går an å lage et godt og velfundert musikkmagasin i Norge, og at populærmusikk slettes ikke bare er en sides lett underholdning i løssalgsavisene. Responsen vi fikk var overveldende, og viser at Norge har behov for et magasin som tar musikk på alvor. Nå innleder vi høsten med å bytte navn til Musiq. Hvorfor?

For det første fordi vi ønsker å ta et steg videre. Vi har bevist at det går an å samle musikkinteresserte på nettet ved å presentere seriøst musikkstoff i en lett ramme. Nå ønsker vi å rette mer fokus på norsk musikk, og vie oppmerksomhet til de som gjør at vi i dag kan skryte av den beste og mest varierte norske musikkscenen på mangfoldige år. Det bobbler av talent og kreativitet i Norge, og dette ønsker Musiq å speile.

Videre har vi byttet layout for å gjøre det lettere for våre lesere å finne fram til saker som interesserer akkurat dem. Og til slutt har vi fjernet lydklippene. Dette fordi stivbente TONO-regler gjør det vanskelig å presentere musikk på nett. Musiq jobber imidlertid på spreng med å finne alternative måter å legge ut lydklipp, da vi blant annet ser dette som en viktig måte å få frem ny norsk musikk på. Om noen få uker vil dere derfor på ny få den beste musikken servert av oss.

Det som ikke er forandret siden sist, er det brennende musikkengasjementet.Musiq vil satse sterkere på lange, dyptgående artikler, lengre artistprofiler og hjemlige nyheter, fordi vi vet at leserne vil ha det.

Musikknorge pulserer som aldri før. Musiq lover å følge med, med haukeblikk.