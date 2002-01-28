Preik om preik

En periode så det ut som om nettstedene skulle bli de nye norske musikkavisene, med stadig flere og viktigere aktørers inntreden på området. I dag synes en rekke omkalfatringer synest å være i emning, der noen nettsteder knapt oppdateres mer, mens andre vinner nye tilhengere og utvider geskjeften. I fremste rekke i den sistnevnte kategorien finner vi den elektroniske fanzinen Preik.

Nettstedet Preik har vært en grundig og velskrevet informasjonskilde til undergrunnsmiljøet i norsk populærmusikk de siste årene. Det som har skilt dem fra mange andre aktører, er det faktum at de har valgt utelukkende å skrive om norsk musikk. Dette har gledet både artister og musikkvenner i det ganske land.Nå starter de også opp radio. Vi slo av en prat med den svenskfødte redaktøren Krister Tångring i sakens anledning.

Hvordan startet Preik?

— Tanken bak Preik ble født rundt millennium-skiftet, da jeg og Willy B pratet sammen om å lage en fanzine. Vi fant etterhvert ut at nettet var et mulig publiseringsted, da vi ikke hadde råd til å trykke den på annen måte. Fokuset har alltid vært lange dybdeartikler. Vi har ønsket å stå som en motvekt til den generelle «Snuttifiseringsprosessen» som har pågått i samfunnet ellers. Vi har klart å motbevise dem som har påstått at det ikke går an å publisere lengre og grundige artikler på internett. Samtidig kan jeg nok innrømme mediets begrensninger, og at det ikke helt blir det samme å lese fra skjem som det å kunne holde noe i hånda. Vi har jo også et ønske om å kunne presentere Preik analogt på sikt, men vi skynder oss ikke. Vi tar det som det kommer.

Hva får en svenske til å starte en fanzine om norsk musikk?

— Utgangspunktet var at det for to år siden nesten ikke var noen andre som skrev om norsk musikk. Vi ville se om det fungerte å nisje seg så sterkt som dette, og om det gikk an å finne nok stoff å skrive om. Vi syntes det fantes veldig mye bra norsk musikk som ikke fikk oppmerksomhet. Spesielt gjaldt dette musikk fra undergrunnen, forteller Tångring. Han poengterer også at han nå har bodd i Norge i ti år, og derfor har god peiling på norsk musikk.

— Vi har valgt å legge oss på en profil der det ikke betyr så mye om gruppene har platekontrakt eller ikke. Det viktige er at vi som skriver her tror på og er engasjert i forhold til det vi skriver om.

–I den tiden vi har holdt på har jeg merket at norske band har fått mer selvtillit, og at norske medier har begynt å skrive om dem – nesten i altfor stor grad. Nå er det slik at alle beskytter seg mot å overse noe, og gir bra kritikk til det meste av norsk musikk, for å ikke få beskjed om at de tar feil. Det finnes fremdeles utrolig mye dårlig norsk musikk, slik det også finnes mye bra musikk vi ennå ikke har fått med oss.

Prik.com er ellers befriende reklamefritt – så hvordan får man da hjulene til å gå rundt?

— Vi har valgt å kjøre en linje uten noe reklame. Preik er et idealistisk foretak som vi holder på med fordi vi er interessert i norsk musikk, og er interessert i å gjøre noe for denne. For de fleste av oss er dette en hobby.

Willy B driver jo og frilanser utenom for de som vil kjøpe stoff av ham, men han driver med dette fordi han er opptatt av musikk. Ikke fordi han vil tjene penger. Han skriver bare om det som han er interessert i. Så i stedet for å mase oss til en tusenlapp her og en tusenlapp der, har vi valgt å fokusere på det som vi ser som det viktigste – nemlig selve skrivingen. Personlig liker jeg å gå i dybden av ting og være grundig, forteller den grafiske formgiveren.

Har Tångring noen personlige favoritter?

— Jeg er svak for The Camaros: De har noe primitivt og basalt ved seg som jeg har blitt veldig betatt av. Også Emmerhoff & The Melancholy Babies er et veldig bra band. Jeg kan ikke forstå at folk ikke har fått med seg dem ennå. Deres forrige plate var jo ganske enkelt fortreffelig. Muzzlewhite er også et spennende band det skal bli interessant å følge fremover. King Midas leverte en veldig bra single nå sist, så det blir kult å få se hva som skjer med dem fremover. Men det er vanskelig å trekke frem enkeltnavnm – det er jo så mye spennende norsk musikk.

Har nettsteder som Preik noen betydning for norsk musikkliv?

— For band i startgropen kan det bety en del å få anmeldelser av ting som de gir ut, og på den måten få komme ut til folk. Det er litt vanskelig å si. Nettet er ganske uoversiktelig, det har etterhvert blitt utrolig mange steder, og de fleste band lager i dag hjemmesiden før de gir ut skiver.

Preik har nylig også utvidet til radioformatet – hva ligger ligger bak den ideen?

— Vi synes det er veldig kult å få denne sjansen til å også få spilt musikken for folk, og ikke bare skrive om den, selv om dette foreløpig kun begrenser seg til folk som bor i Oslo-området. Etterhvert har vi håp om å også få lagt ut disse programmene på nett, så også andre kan laste dem ned. men det var i hvert fall en av skribentene våre, Lise Viken, som hadde veldig lyst til å begynne med radio, og tok initiativ til det. Vi andre syntes det virket som en strålende ide.

Hvilken profil vil programmene ha?

— Slik radioen har fungert hittil, har Lise invitert et band i studio til et portrett-intervju om seg og sin musikk. Musikerne har også fått velge norske favorittplater, og om de også har spilt i andre band før, har det også blitt spilt. I utgangspunktet har det vært Lise som har vært drivkraften bak dette prosjektet. Vi andre har også tenkt å hjelpe til sånn etterhvert.

Hva synes du om standarden på musiknettavisene ellers?

— Jeg synes de fleste nettstedene er altfor flinke å klippe og lime fra hverandre. Det virker altfor ofte som om Panorama bare oversetter pressemeldinger som de snapper opp fra steder som NME og Q til norsk. Jeg synes de kunne vært flinkere til f.eks. å intervjue utenlandske artister på vei inn til Norge for å gjøre konserter. Men noe av det de gjør er bra, så det handler vel ganske mye om ressurser. Det er ikke så veldig hippt å drive med idealisme om dagen. Ellers kjenner jeg ikke så godt til alle andre nettsteder – det er i første rekke Panorama og Musiq som jeg kjenner litt til. Det gleder meg for øvrig å høre at det går bra for Panorama, og at de muligens har planer om å gjøre dette til en heltidsgeskjeft. Paul Nordal & co. har da også holdt på i en fem-seks år. Det er et bevis på at det nytter å stå på med ting. Musiq.no vet jeg i grunnen ikke hva jeg synes om. I likhet med mye annen norsk presse synes jeg at de virker veldig opptatt av å være først ute med ting.