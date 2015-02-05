Etablert standard

05.02.2015
Ida Habbestad

Norske Konsertarrangører har utarbeidet en standardkontrakt mellom agenter og festivaler.

Kontrakten er ment å forenkle arbeidet ved booking av norske artister på festivaler, og gjelder booking på festivaler, ikke på klubb.

Kontrakten inneholder to deler. Første del en er en budmal, som er hver festivals eget forhandlingspunkt og regulerer blant annet bud, frister, spilletid, teknisk rider osv. Andre er standardvilkår, som det er enighet om mellom mellom arrangørorganisasjonen og agent/bookingaktørene Atomic Soul Agency, Timeout Agency og Mentometer.

Del to har fått navnet «Festivalvilkår norske artister 012015» og handler om sikkerhet, forsikring/erstatning, backstage, lydopptak og bilder, merchandise, force majeur og avlysning.

Kontraktsmalen finner du her.

 

Line Endresen Normann

God nok festivalsikkerhet?

Tre pågående internasjonale rettsaker mot musikkfestivaler etter ulykker aktualiserer spørsmål om sikkerhet ved norske festivaler.

