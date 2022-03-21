Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars mottar Prøysenprisen 2020 fra prisutdeler Kari Svendsen

(Foto: NOPA)

Ber om forslag til Prøysenprisen

Publisert
21.03.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

– Hvem synes du fortjener Prøysenprisene? Norsk viseforum, populærmusikkskaperne i Nopa, og barne- og ungdomsforfattere spør, og har nå åpnet sin påmelding til nominasjoner til Prøysenprisen.
– Vi håper på mange gode nominasjoner og spennende navn fra publikum. Det sier artist og jurymedlem Kari Bremnes.

Alf Prøysen i hjemmet i Nitedal. (Foto: Rigmor Dahl Delphin, CC)

Siden de vil ha flest mulig navn på musikkskapere til å konkurrere om å få Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Prøysens ærespris, går de nå ut og ber publikum og musikk-Norge om å å nominere kandidatene.

Alf Prøysens hederspriser er altså Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Prøysens ærespris.
Rapperen Jørgen Nordeng mottok som første rapper æresprisen i 2020:
– Jeg fikk plutselig en melding om prisen, og jeg trodde ikke på det. Tenkte at meldingen var sendt feil. Det var overveldende og spesielt, og etter hvert skjønte jeg virkelig hvor eksklusiv den var, da jeg forsto hvem som hadde fått den før meg, og at ingen rappere hadde fått den før. Det var veldig kult.
Da Finn Kalvik mottok den samme året etter takket han Alf sjøl for all inspirasjonen gjennom artistlivet.

Nopa, Norsk Viseforum og Norske Barne- og Ungdomsforfattere står for både oppnevning av juryen, og finansiering og utdeling av prisene. Prøysenhuset deltar også i arbeidet. Prisene deles ut på konserten Prøysen til byen i Oslo i november.

– Send inn ditt forslag med en kort begrunnelse innen onsdag 13. april, oppfordrer arrangørene i en epost til Ballade. Skjema og mer info har de lagt her.

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Æresprisen kan deles ut for langt og fortjenestefullt virke innen de samme områdene som dekkes av de to andre prisene, det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.

Jørgen Nordeng fikk Prøysens ærespris 2020, som den første rapperen i prisens 50-årige historie. (Foto: Frank Michaelsen / NOPA)

Red. anm.: Nopa er interesseorganisasjonen for komponister og tekstforfattere, mange av dem i populærmusikkens sjangre. Nopa er en tre organisasjoner i norsk musikkliv som eier stiftelsen som gir ut Ballade.no.

