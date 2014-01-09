Etablerer lokale billettmarkeder på nett

Nykommeren TicketCo har fått med seg mediekonsernet Amedia i et forsøk på ta en jafs av det lokale billettmarkedet.

Teknologiselskapet TicketCo er et lite selskap med bare noen ganske få ansatte. Amedia, et av landets største mediekonserner, går inn med en eierandel i TicketCo. De to selskapene går nå sammen om å selge billetter for lokale arrangører direkte fra Amedias mange lokalnettaviser.

— Det startet for et par år siden med da vi selv var arrangører. Vi lette etter et godt system, men fant ikke noe, og bestemte oss for å starte selv, sier medgrunder i TicketCo, Kåre Bottolfsen.

Det var først i fjor at TicketCo aktivt gikk ut i arrangørmarkedet, med utgangspunkt i Bergen. Selskapet har i dag etter eget sigende om lag 100 kunder fra studentforeninger via klubber til Kulturhus.

Tar billettsalget hjem

— Et av behovene vi har oppdaget er at arrangøren vil selge billetter fra sin egen hjemmeside i stedet for å sende publikum av gårde til billettselskapets markedsplass. Mange vil ha salget selv og det har vi en enkel løsning for. Hulen i Bergen er et godt eksempel, sier Bottolfsen, som peker på at de også gjør individuelle tilpasninger for arrangørene.

— Hulen ville også gjerne rapportere til TONO etter konserter via vårt system, og det lar seg også relativt enkelt utvikle.

Amedia inn som medeier

Nå skal TicketCo-systemet sørge for at Amedias nettaviser kan selge billetter for lokale arrangører. Amedia har også gått inn som eier i TicketCo, uten at Kåre Bottolfsen, ønsker å si hvor stor Amedias andel er.

Tid for test

Amedia har pt 78 operative nettaviser (Amedia er navnet på det sammenslåtte selskapet etter at A-pressen kjøpte Edda Media i 2012.)

I følge Helge Birkelund, direktør for forretningsutvikling i Amedia, er det rent teknisk en enkel sak å koble alle til en kalender med konsertinfo og direkte billettsalg.

Likevel ønsker han å ta seg tid til å teste markedet. Testingen er godt i gang med Bergensavisen hvor Vennebyen, som arrangerer show for barn, i følge Birkelund allerede kan vise til godt billettsalg via Ba.no og TicketCo.

— Den nye tjenesten har solgt mange billetter for Vennebyen på kort tid, men jeg har selv vært konsertarrangør og vet hvor uforutsigbart markedet kan være, sier Birkelund.

Krever motivasjon, og salg

— Vi har stor tro på teknologien i TicketCo, men vil finne ut mer om hvor lett eller vanskelig det er å få med lokale arrangører og ikke minst hvor motiverte lokalavisene og deres selgerkorps blir til dette. Dette tiltaket krever tross alt ganske mye av lokalavisene, sier Birkelund.

I hvor stor grad samarbeidet kan true den posisjonen Billettservice har i markedet gjenstår å se. I første omgang er det mer sannsynlig at mindre aktører (av typen Scanticket eller Ringbillett) kan komme til å få merke den nye konstellasjonen. Før valget av TicketCo vurderte Amedia også andre aktører, men landet på TicketCos løsning.