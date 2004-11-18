«Et Norge i Krig» legges ned

I går kveld meldte NRK at programmet «Et Norge I Krig» blir tatt av luften ved nyttår. Programmet som Øystein Karlsen, Kristopher Schau og Morten Ståle Nilsen har stått bak, kom på luften i september i år, og har hatt jevnt 100 000 lyttere per program. Men nå skal altså «Et Norge I Krig» fjernes – fordi det i følge NRK-ledelsen «ble for negativt, drøyt og dystert». Lytterne raser, og frykter at Petre med dette har tatt endelig farvel med sin sjel.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Kristopher Schau bør være kjent for de fleste – etter et drøyt tiår med humor, provokasjoner og sceniske utfoldelser. Dette året har han vært gjenganger på norske tabloidforsider, både som medlem av den store humorsuksessen Team Antonsen, og som frontfigur for bandet som sto bak sommerens og høstens mediastorm-i-et-vannglass: The Cumshots.

I september skulle NRK Petre benytte seg av Schaus momentum – og satte store ressurser inn bak det nye programmet «Et Norge I Krig».

Schau leverte varene Petre-ledelsen hadde ønsket seg – i form av makabre essays, filleristing av norsk dobbeltmoral og tung rockmusikk. Men «Et Norge i Krig»-redaksjonen lyktes kanskje litt for godt for allmennkringkasteren NRK, som nå kutter programmet etter bare en sesong.

— Programmet skulle være negativt, mørkt, drøyt og dystert. Det har programmet blitt. Etter en evaluering har vi i ledelsen likevel kommet frem til at det er for negativt, mørkt, drøyt og dystert for NRK, sier radiosjef Nils Heldal.

«Et Norge i Krig» har sin siste sending torsdag 23. desember.

— Vi jobber med flere alternativer til hva som skal komme i stedet, og det eneste som er sikkert er at programmet som skal erstatte «Et Norge i Krig» blir mer livsbejaende, sier Heldal.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. På programmets debattsider har allerede en rekke rasende lyttere sagt sin mening. De langt fleste uttrykker sinne og vantro over at Petre velger å kaste kull på nok et program som turde gå mot strømmen. Petre-ledelsens beslutning blir av mange sett på som «feig», «ubegripelig» og et «knefall for kommersialismen».

Et ganske typisk eksempel på temperaturen på NRKs nettsider er dette innlegget:

«I en tid hvor folk klager over at dagsnytt er for deprimerende, og både nrk-nyhetene og TV2-nyhetene avslutter hver sending med en gladnyhet om en bestemor som har lært å danse tango eller en hund som kan synge, er det vel ikke så rart at et program som Et Norge i Krig blir tatt av lufta. Det var et at de få programmene jeg noen sinne har sett/hørt som både engasjerte, provoserte og fikk meg til å reflektere. Gud forby at at program skal få folk til å tenke seg om. Det kunne fort fått dramatiske konsekvenser kan jeg tenke meg. Bedre å ta det av lufta og få inn enda mere uengasjerene, intetsigende tull. Jeg har stort sett tenkt på P3 som en hjernedød kanal siden den startet, men hadde ikke drømt om at de skulle bevise det så grundig for meg som de har gjort nå.»

Signaturen Haahanto sier det slik:

Petre har dei siste åra vorte meir og meir likt dei kommersielle radiokanalane, og sendingane er basert på mykje flat pop-musikk, med korte avbrekk av tomprat. Som del av norsk rikskingkasting skal petre presentera eit breitt spekter. «Et Norge i Krig» snakkar for ei, om ikkje dominerande så i alle fall relativt stor gruppe unge som framleis har kritisk sans og evnar å sjå samfunnet frå ein annan vinkel enn den Coca Cola og AOL Time Warner ynskjer at vi skal sjå. At NRK vel å stenga eit av dei viktigaste kanalane for systemkritikk på landsbasis er eit knefall for kommersialiseringa. Ei kommersialisering NRK sjølv hevdar dei skal vere ei motvekt i forhold til.

Flere lyttere oppfordrer også til å protestere til Petre-sjef Marius Lillelien for å redde programmet:

I så fall skal rett adressat være marius.lillelien@nrk.no, eventuelt også info@nrk.no. Den opphetede debatten om «Et Norge i Krig» sin fremtid foregår for tiden her.