Ofok Isbilen! Gartnerlosjen er tilbake!

Etter fire lange år siden Duplexfestivalen 97, er det nå endelig klart for Duplexfestivalen 98 i Bergen. Husk å koke nok te til i kveld, anbefaler toppledelsen i Duplexkonsernet, som nå sender legendariske navn som The Cumshots, Black Debbath, Bare Egil Band, Thulsa Doom og Hurra Torpedo ut på veien. Til tross for massivt press fra et samlet pressekorps for å få greie på hvem og hva som er den mystiske «overraskelsen» som står øverst på programmet til Duplexfestivalen 98 i USF Verftet i Bergen 1. og 2. oktoboer, har ledelsen valgt å tviholde på sin tause linje. Det eneste de vil si, er at det dreier seg om et legendarisk Duplexband som vil gjenforenes for anledningen, at de ikke har spilt sammen på en lang stund – og at det sannsynligvis er selveste Gartnerlosjen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

(som for øvrig har knabbet absolutt all tekst fra denne siden, og dermed avslører et alvorlig lite kritisk forhold til kildene, men på den annen side gjerne vil få få hentet sin sønn Abel i barnehagen – det er tross alt fredag)

«Nå må vi få arbeidsro!» sier en talsmann for festivalen. «I oppkjøringen til festivalen har vi så mye å ta oss av at vi rett og slett ikke tid til å besvare alt dette utidige maset fra pressen vedrørende overraskelsens identitet.»

Vi sakser videre fra Duplex’ pressekontor: «Med en så sterk artistliste for øvrig, med toppnavn som The Cumshots, Black Debbath, Bare Egil Band, Thulsa Doom og Hurra Torpedo er det ikke rart at det er litt av hvert å gjøre. Dessuten burde det med så mange publikumsfavoritter på plakaten være helt unødvendig å fokusere på denne kryptiske «overraskelsen» for å skape en sak å skrive om. Hele hemmelighetskremmeriet er jo også bare et lettgjennomskuelig LIDL-inspirert påfunn for å skape mer blest rundt en utrolig bra festival.

«Kan dere ikke dere jævla pressefolk forstå at overraskelsen vår ville bli spolert hvis vi forhånd avslører den?» legger en irritert talsmann til. «Våre munner er lukket med sju segl. Vi kommer aldri til å røpe noe som helst! Det eneste jeg kan si er at det vil bli en gjenforeningskonsert med et legendarisk Duplexband som ikke har spilt sammen på årevis, og at det sannsynligvis dreier seg om Gartnerlosjen. Og skulle det være tilfelle, er det i sannhet en begivenhet. For Gartnerlosjen var et utrolig populært band i Bergen på nittitallet og de spilte utsolgte konserter på Hulen hvert eneste semester i årevis. Men at de skulle ha funnet sammen igjen, virker temmelig usannsynlig. Men sjansene er jo der. Gode sjanser! Veldig gode sjanser, faktisk.»

Heter det i pressemeldningen, som for øvrig avsluttes med «Hilsen Kristopher Schau og de andre gutta i Gartnerlosjen».

Duplexfestivalene erstore massemønstringer av alt Duplex til enhver tid kan mønstre av gode artister og storveis underholdning. Den første ble avholdt i 1993 på Sentrum Scene i Oslo. Siden har de vært avholdt med noe ujevne mellomrom på Betong i Oslo, på Hulen i Bergen og på Samfundet i Trondheim. Et foreløpig høydepunkt ble nådd med Duplexfestivalen 97 på Samfundet i Trondheim i år 2000, med 3800 billetter solgt over to dager, og omsetningsrekord på huset den første dagen. Neste festival blir altså Duplexfestivalen 98 på USF Verftet i Bergen 1.- 2. oktober, som også er en del av markeringen av Hulens 35-årsjublieum.

Følgende femten navn er nå klare til dyst, for anledningen omtalt med bevinget og påholdt penn fra dypet av Duplex-annalene:

Black Debbath. Det tungt politisk engasjerte hardrockbandet har vært på signingsferd som den femte statsmakt til alle landets festivaler i løpet av sommeren. Nå skal de befeste sin stilling på toppen av det norske makthierarki, sogar over høyesterettsjustitiarius Karsten Smith.

The Cumshots. Etter at The Cumshots nå har gjort opp sin gjeld til samfunnet, og igjen er å betrakte som lovlydige borgere, har Duplexfestivalen bestemt seg for å vise samfunnsansvar ved å la dem få en ny spillejobb slik at de får en sjanse til å komme seg opp på beina og aldri gjøre slike grove ting igjen.

Bare Egil Band. One hit-wonderet Bare Egil Band klarte aldri å følge opp den uventete suksessen med debutalbumet Absolutt ikke Bare Egil Band fra 1996 (35.000 solgte). Siden da har han spilt inn sju forskjellige forsøk på oppfølgerplater som alle i følge plateselskapet Tylden & Co har vært for dårlige til å gis ut.

Hurra Torpedo. Denne svenske hvitevaretrioen deltok i den aller første sendingen av Lille Lørdag. Med sin gripende versjon av Bonnie Tylers Total Eclipse of the Heart framført på dypfryser, komfyrer, vaskemaskiner og varmtvannsberedere spilte de seg inn i alle nordmenns hjerter og ble umiddelbart Norgesvenner. De har ennå til gode å gi ut noe på plate, men fortsatt trekker de fulle hus hvor de enn kommer.

Overraskelse. Øverst på plakaten står det kryptisk Overraskelse. Festivalledelsens munn er sveiset igjen når det gjelder hva denne overraskelsen kan innebære. Det eneste de vil si er at det er et legendarisk Duplexband som vil gjenforenes for anledningen, at de ikke har spilt sammen på en lang stund og at det sannsynligvis dreier seg om Gartnerlosjen.

Thulsa Doom. Dette særegne hardrockbandet ble både Alarm- og Spellemannsprisnominert for sitt fantastiske album And then take you to a place where jars are kept i fjor. Nå tar de en pause fra arbeidet med sitt nye album for å gjøre en eksklusiv opptreden under Duplexfestivalen.

Reidar Roses Orkester. Fem eldre herrer med musikk fra den gang da. Briljerer bl.a. med en utsøkt tolkning av Anders Saus’ udødelige mesterverk Gjøken er en luring, ko-ko.

L.Y.D. De tre grabukkene i Lek, Ytringsfrihet og Demokrati, lever etter mottoet «alt er lov». I dette bandet har nesten alle ideer fått fritt spillerom, selv om de har virket aldri så håpløse og uinteressante i utgangspunktet. Deres eneste langspiller «Takk for kniven» er et godt eksempel i så måte. Bandet mestrer dårlig begrenselsens kunst! Men pokker heller; de får alle til å le!

Lovehed. Dette er soloforetaket til Per Bertrand Aanonsen, kjent fra orkestre som Gartnerlosjen, Black Debbath, Manitou, Kul Ful Driv Jøn etc. Smekre, halvsoniske kassegitar-låter blir utfallet når denne talentfulle sørlendingen står på scenen.

Cowboy-Per og Lasso-Knut. Småskakk, norskspråklig køntri på sitt aller beste, dette! Per-Øystein Lund (Pøysen) og Knut-Vidar Nilsen (Knutten) har for mange vært høydepunktet under tidligere Duplexfestivaler. Mer sjarme og utstråling skal der letes lenge etter! De er kort og godt præriens svar på «Jul i skomakergata».

Stjerten. Det er mye mystikk knyttet til dette nye bekjentskapet i Duplex-stallen. Få eller ingen vet hvem som spiller i orkesteret. Under dekknavn som «Egil Hegerstjert», «Stjert Inge Lønning», «Asstjert Guttormsstjert», «Per-Øystjert Lund», «Ole-Petter Adreasstjert» fremstår de som et slags tater-orkester fra helvete. Hold på lommebøkene!

Sirkus Aslag. Når Aslag Guttormsgaard ikke spiller i Black Debbath, Hurra Torpedo, Reidar Roses Orkester m.m, bruker han tiden på sitt multi-instrument-prosjekt Sirkus Aslag. Her forsøker han å traktere så mange instrumenter som mulig samtidig, mens han serverer småvittige- og til-ettertanke-aktige viser om stort og smått (helst det siste!).

Jorunn Lønning. Denne pussige kvinnen, som få eller ingen forstår seg på, er Duplex sitt nye lyrikk-funn. Hun reiser land og strand rundt på jakt etter det sær-lyriske, og lager vakre og monumentale dikt på det lokale målføret. Kalles også «den språklige kameleon».

Honduras. Duplexfestivalens internasjonale innslag kommer også denne gang fra de glade og virile herrer i Honduras, brødrene Luft og Medalje Ransel. Deres eksotiske og løsslupne opptreden vil nok ta pusten fra mang en forknytt nordmann. Deres musikk kalles gjerne «erotiske barneviser fra Honduras».

Det blir også festivalkino, fotoutstilling, lomperom, byttebod, utdeling av Duplex arbeidsstipend, festivalavis, festivalcamping, gratis tekontroll, te-relaterte foredrag og konkurranser.

Duplexfestivalen 99 arrangeres allerede på Samfunnet i Ås, under UKA i Ås, 8. og 9. oktober 2004, Duplexfestivalen nr. 100 skjer på Samfundet i Trondheim, 15. og 16. oktober, hvorpå den landsomfattende triumfferden endelig bringes til ende på Betong i Oslo, 22. og 23. oktober. For enda nærmere omtale anbefaler vi i forbifarten dette intervjuet, som av mer eller mindre forståelige årsaker kom på trykk i dagens utgave av Aftenposten.