Populærmusikk

Black Debbath spiller for lottokuponger

Publisert
10.04.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Black Debbath er for tiden i desperat pengeknipe. Etter mange år med økonomiske utskeielser og løssluppent liv etter suksesskivene «Tung tung politisk Rock» og «Welcome to Norway» sier nå lommeboka stopp for de doble spellemannsprisvinnerne. Det tvinger dem i kveld til en opptreden på Bislet Høyskolesenter i Oslo.

Sikre kilder opplyser at bandet har levd over evne, og nå ser etter måter å tjene til livets opphold på uten å måte spille mer enn en sjelden konsert i ny og ne. De har derfor satt i verk en prøveordning der de ønsker å motta alle sine honorarer i ferdig utfylte og betalte lottokuponger. Denne trer i kraft onsdag 10. april i forbindelse med Black Debbaths konsert på Bislethøyskolesenter i Oslo.

Ordningen gjelder også for bookingselskap og teknikere. Alle involverte vil motta sin prosentvise del av et eventuelt overskudd, og jobbe gratis hvis kupongene (mot formodning) ikke skulle gå inn med gevinst. Skulle ordningen vise seg å være økonomisk lukrativ (gjennom en milliongevinst eller mer), er dette noe bandet vil vurdere som en permanent løsning.

— Jeg så i Nettavisen at irske Ryanair skal tilby gratisresier, som skal finansieres gjennom spillautomater og betalingsfilmer ombord på flyene, forteller Egil Hegerberg til Ballade. – Det er vel det som vi kommer til å bruke vårt forventede overskudd på. For øvrig blir det Klubb Duplex på Rockefeller i Oslo 11. mai, med band som Black Debbath, Cumshots, Bare Egil Band, X-tra Lars og Aslagitar. Det blir et litt mindre arramngement enn vår tradisjonelle Duplex-festival, som vi første gang arrangerte i 1993.

Egil Hegerberg, som ellers har markert seg som medlem av strålende prosjekter som Thulsa Doom, Lyd, Hurra Torpedo og Reidar Roses Orkester, startet sin karriere med Gartnerlosjen (1987 – 1997). I løpet av året skal «Gartnerlosjens Beste» gis ut på Tylden & Co. Gartnerlosjen vil i følge hjemmesiden til Duplex holde ca. 0 konserter rundt omkring i landet i forbindelse med plateslippet.

— Ellers går Thulsa Doom i studio nå, og kommer med en ny plate alt til høsten. Det neste Black Debbath-albumet dukker antagelig opp tidlig til neste år, og Bare Egil Band vender snart tilbake med et nytt album kalt «Vrøvl og fanteri i Bare Egil by». Det blir vel en slags blanding av Turboneger, Torbjørn Egner og Aktuell Rapport-kassettene, tenker jeg.

Både The Cumshots, med tidligere Gartnerlosjen-vokalist Kristopher Schau i spissen, og Black Debbath er tilknyttet nyfusjonerte EMI Recorded Music, som har varslet at de vil skjære ned på artiststallen sin. Hegerberg ser optimistisk på denne situasjonen.

— Vi regner med at Per Eirik Johansen & co. vil gjøre en omvendt Mariah Carey i vårt tilfelle, og tilby bøtter med penger for at vi skal bli på selskapet. Særlig når de hører om at vi nå ser oss nødt til å satse på lotteri-gevinster.

