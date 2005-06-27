En Trigger til musikkbransjen

Trigger er seminaret for de som er på vei inn i musikkbransjen – eller skulle ønske de var det. Apache Events Petter Almvik og Askil Holm forteller at seminariet nå skal utvides: Mens Trigger tidligere har vært arrangert på Snåsa og i Namsos, vil årets arrangement kunne oppleves i Bergen, Tromsø og Verdal, i tillegg til fem andre steder som vil få besøk på nyåret. – Musikkbransjen kan være en jungel, og virkeligheten er ikke som i Idol. Det kan være greit å vite litt mer om virkelighetens musikk-Norge før du kaster deg ut i denne forrykende bransjen, sier arrangørene Almvik og Holm.

Bransjeseminaret Trigger, som retter seg mot unge musikere og andre som har lyst til å jobbe innenfor musikkbransjen, har vært arrangert med stor suksess i 2003 og 2004, henholdsvis på Snåsa og i Namsos.

I år utvider initiativtakerne Apache Event sin aksjonsradius. I nært samarbeid med MFO blir det i løpet av oktober og november arrangert seminarer i Bergen, Tromsø og Verdal, og ytterligere fem steder i Norge vil få besøk i løpet av 2006. Endelige datoer for høstens seminarer blir klare i midten av juli.

– Musikkbransjen kan være en jungel, og virkeligheten er ikke som i Idol. Det kan være greit å vite litt mer om virkelighetens musikk-Norge før du kaster deg ut i denne forrykende bransjen. Under Trigger får du sjansen til nettopp dette, og mye mer, sier Petter Almvik og Askil Holm, som sammen grunnla Trigger i 2002.

Formålet med Trigger er å sikre etterveksten av musikk og kultur i distriktene, og den røde tråden er krysningspunktet mellom kultur og næring. Andre viktige stikkord er mer og bedre musikkproduksjon, og profesjonalisering av støtteapparatet rundt musikere i hele landet.

Seminarene under Trigger legges opp som en kombinasjon av forelesninger og workshops, og deltakerne får anledning til å møte og jobbe ansikt til ansikt med erfarne bransjefolk. – Årets forelesere vil omfatte en større utøvende artist, en manager, en produsent, en representant fra et plateselskap, og en festivalarrangør. Alle vil være kjente navn innen musikkbransjen, lover Almvik og Holm.

Trigger er ikke bare beregnet på musikere, men også folk som kan tenke seg å jobbe med andre sider av musikkbransjen. Kanskje du går med en drøm om å bli manager, musikkprodusent, sjef for ditt eget lille plateselskap, eller kanskje en del av et teknisk crew som reiser rundt med et turnerende band?

Blant tidligere forelesere på Trigger nevnes Geir Zahl (Kaizers Orchestra), Kathrine Synnes (bpop Management), Espen Hille (Quartfestivalen), Svein Bjørge (by:Larm og Alarm), Elizabeth Føllesdal (Forum for Kultur og Næringsliv), Askil Holm (Apache Productions), Anders Odden (MFO og Apoptygma Berzerk) og Trond Brandal (MFO).

Triggers hovedsamarbeidspartnere er Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Innovasjon Norge, Apple Computer Norge, og Urørt NRK P3. Dessuten samarbeider Trigger med Olav Duun videregående skole (Namsos), Kongsbakken videregående skole (Tromsø), Langhaugen videregående skole (Bergen) og Trøndertun folkehøgskole (Melhus/Trondheim).

– Årets forelesere vil omfatte en større utøvende artist, en manager, en produsent, en representant fra et plateselskap og en festivalarrangør. Alle er kjente navn fra musikkbransjen, forteller Almvik og Holm.

Blant tidligere forelesere på Trigger er Geir Zahl i Kaizers Orchestra, Kathrine Synnes fra bpop Management, Espen Hille fra Quartfestivalen og Svein Bjørge fra by:Larm og Alarm.

