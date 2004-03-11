Eivind Brydøy om Oslos kulturpolitikere: – Dette må dere bare rette på med en gang

11.03.2004
Eivind Brydøy

Eivind Brydøy er manager for artister som Kaizers Orchestra, Noora, Bjørn Berge og Ugress, og kaster seg nå inn i kampen for å rette opp kultur-kuttene til FrP-byråd Anette Wiig Bryn. – Noen kulturby er det langt igjen til vi kan kalle oss, for da må nemlig politikerne jobbe i samme retning som kulturmiljøet i byen, skriver Brydøy i dette innlegget. Han sammenligner dagens reaksjoner med protestene som kom i forbindelse med stengningen av Café Mono, og registrerer med glede at Stavanger ligger godt an til å Europeisk kulturby i 2008.

Den nye kulturbyrådens første sving med sverdet har med rette satt sinnene i kok i musikk-kretser her i hovedstaden.

Museum er et godt kulturuttrykk, men dessverre blir de nå satt opp mot musikken i og med at kronene ikke hagler inn over kulturbudsjettet.

Ser vi på kulturbudsjettet, må man derfor spørre seg om det er noen mening i at politikerne våre sponser turister som skal på museum i stedet for å gi byens borgere et musikalsk kulturtilbud? Tror dere virkelig at flere turister kommer til Oslo fordi det er gratis å gå på museum? I såfall ville det gitt en mening i form av økte turist-inntekter for kommunen, midler som dermed kunne spres tilbake til borgerne på meningsfylte formål.

Misforstå meg rett, jeg snakker ikke her om oss av borgerne i byen som en gang i blant går på museum. De går trolig på konserter også, så dermed er de utelatt fra regnestykket.

At det kan påvises at kulturbudsjettet nå vil sponse turister framfor vanlige borgere, tror jeg enhver økonom vil komme fram til likevel.

I høst fikk Mono skjenke-bevilgning tilbake på rekordfart etter massive protester fra musikkmiljøet.

De samme protestene kommer nå, så dere får bare innfinne dere med å rette på dette med en gang.

Men noen kulturby er det langt igjen til vi kan kalle oss. Da må nemlig politikerne jobbe i samme retning som kulturmiljøet i byen. Så langt kan vi vel ikke komme på noen få år?

Med glede registrerer vi at Stavanger trolig kan bli kulturby i 2008.

Dermed er det ikke nødvendig at Oslo søker på en stund. Så har vi i alle fall Norge på kulturkartet likevel.

Eivind Brydøy
Artistmanager, Oslo
Music Managers Forum- MMF Norway

Redaksjonell note: Ballade tar gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken. Lesere som ellers har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan også sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av disse henvendelsene til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest».

Oslos byvåpen

Østnorsk Jazzsenter: – Oslo kommune er i ferd med å rasere Oslo som musikkby!

FrPs nyinnsatte kulturbyråd, Anette Wiig Bryn, har halvert støtten til Østnorsk Jazzsenter for 2004. Dermed forsvinner store deler av driftsgrunnlaget...

Roger Johansen bak trommene

Roger Johansen: – Kulturby er ikke noe man kaller seg etter en søknad, det er noe man er eller ikke er

Musiker Roger Johansen tar i dette innlegget et flengende oppgjør med kulturbyråd Anette Wiig Bryn, som med et pennestrøk har...

Oslos byvåpen

Nedskjæringer for musikklivet i Oslo: De første reaksjonene

De første reaksjonene begynner nå å komme inn på kuttet i støtte til den levende kulturen i hovedstaden. Både AKKS...

The Launderettes, Lucy Gone Wayward

AKKS: – Oslo kommune slår beina under små kulturaktører

Det var ikke akkurat noen gavepakke AKKS Oslo mottok fra Oslo Kommune rett i forkant av Kvinnedagen. Senteret, som er...

Saxappell

Jan Granlie i Jazznytt: Kultur for framtida

– Den norske jazzen har i lengre tid markert seg sterkt ute i verden. Det er i Norge den «nye»...

Oslos byvåpen

Kulturkutt i hovedstaden: – Oslo blir aldri en kulturby

Kulturbyråden i Oslo presenterte i forrige uke en rekke kutt i støtten til det levende kulturlivet. Blant de som ble...

Flere saker

Fra Blues for barna

Diskurskampen som splitter DKS-diskusjonen

– Skal DKS ha en verdi for skolene, så må man snakke om hva den verdien er, sier kultursjef i...

Hilde Synnøve Blix får Komponistforeningens likestillingspris

Likestillingspris til musikkforsker Hilde Synnøve Blix

Komponistforeningens likestillingspris for 2020 går til Hilde Synnøve Blix for kreativt og innovativt arbeid for likestilling i akademia.

Sandeep Singh

Musikkrommet med Sandeep Singh fikk radiopris

NRKs ukentlige musikkprogram fikk Prix Radio-pris.