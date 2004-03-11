Eivind Brydøy om Oslos kulturpolitikere: – Dette må dere bare rette på med en gang

Eivind Brydøy er manager for artister som Kaizers Orchestra, Noora, Bjørn Berge og Ugress, og kaster seg nå inn i kampen for å rette opp kultur-kuttene til FrP-byråd Anette Wiig Bryn. – Noen kulturby er det langt igjen til vi kan kalle oss, for da må nemlig politikerne jobbe i samme retning som kulturmiljøet i byen, skriver Brydøy i dette innlegget. Han sammenligner dagens reaksjoner med protestene som kom i forbindelse med stengningen av Café Mono, og registrerer med glede at Stavanger ligger godt an til å Europeisk kulturby i 2008.

Av Eivind Brydøy, artistmanager

Den nye kulturbyrådens første sving med sverdet har med rette satt sinnene i kok i musikk-kretser her i hovedstaden.

Museum er et godt kulturuttrykk, men dessverre blir de nå satt opp mot musikken i og med at kronene ikke hagler inn over kulturbudsjettet.

Ser vi på kulturbudsjettet, må man derfor spørre seg om det er noen mening i at politikerne våre sponser turister som skal på museum i stedet for å gi byens borgere et musikalsk kulturtilbud? Tror dere virkelig at flere turister kommer til Oslo fordi det er gratis å gå på museum? I såfall ville det gitt en mening i form av økte turist-inntekter for kommunen, midler som dermed kunne spres tilbake til borgerne på meningsfylte formål.

Misforstå meg rett, jeg snakker ikke her om oss av borgerne i byen som en gang i blant går på museum. De går trolig på konserter også, så dermed er de utelatt fra regnestykket.

At det kan påvises at kulturbudsjettet nå vil sponse turister framfor vanlige borgere, tror jeg enhver økonom vil komme fram til likevel.

I høst fikk Mono skjenke-bevilgning tilbake på rekordfart etter massive protester fra musikkmiljøet.

De samme protestene kommer nå, så dere får bare innfinne dere med å rette på dette med en gang.

Men noen kulturby er det langt igjen til vi kan kalle oss. Da må nemlig politikerne jobbe i samme retning som kulturmiljøet i byen. Så langt kan vi vel ikke komme på noen få år?

Med glede registrerer vi at Stavanger trolig kan bli kulturby i 2008.

Dermed er det ikke nødvendig at Oslo søker på en stund. Så har vi i alle fall Norge på kulturkartet likevel.

Eivind Brydøy

Artistmanager, Oslo

Music Managers Forum- MMF Norway

Redaksjonell note: Ballade tar gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken. Lesere som ellers har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan også sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av disse henvendelsene til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest».