Bylarm Black 10 år: – Sinne. Eufori. Adrenalin. Vond nakke. Fellesskap. Retning.

Bylarm Black feirer 10 år i Kulturkirken Jakob, som to kvelder farges av svartmetall og thrash, indie-punk og grunge – med både Norgesdebuter og eksklusive konserter.

Det mørkeste kapittelet i Bylarms 29-årige historie fyller 10 år. Bylarm Black oppstod som svar på et ropende behov for at bransjefestivalen også skulle dekke mer av rock- og metalfeltet.

Under årets Bylarm-festival i Oslo feirer «svartlarmen» jubileet med 16 konserter i Kulturkirken Jakob og Krypten, altså kjelleren i Kulturkirken, torsdag 10. og fredag 11. september.

– I løpet av ti år har Bylarm og Bylarm Black blitt sentrale møteplasser for den mørkere delen av norsk og internasjonal rock- og metalscene, sier Celine Høie, prosjektleder og bookingansvarlig for Bylarm Black.

– Jeg er skikkelig stolt av årets program. Spennet er enormt, både i sjanger, alder og kjønn, og det er akkurat sånn Black skal være. Kom for bandet du kjenner. Bli igjen for det du aldri har hørt om, avrunder hun, i poetiske vendinger.

Høie forteller at utvalgte sentrale aktører fra den internasjonale rock- og metalscenen også har håndplukket hvert sitt navn til årets program: festivalen Copenhell i København, Høstsabbat og Midgardsblot i Norge, den danske festivalen MONO Goes Metal, Rock & Metal Alliance i Storbritannia og den norske kanalen Radio Rock.

Copenhell omtales som den største metalfestivalen i Danmark, og de har fulgt utviklingen til Bylarm Black over tid, forteller booker Stine Omega:

– For os giver det rigtig god mening at være med på Bylarm Black. Copenhell handler selvfølgelig om de store navne og øjeblikke, men mindst lige så meget om at være nysgerrige på, hvad der rører sig i de tungere afkroge, også helt derude, hvor det bliver rigtig grimt og voldsomt.

For Copenhell falt valget på Guttural Disgorge, et ungt band i nisjesjangeren slam, som den danske festivalen mener har noe helt eget å komme med til Oslo:

– Jeg tror, de kan komme med noget til Norge, som både er friskt, ekstremt og lidtanderledes, og samtidig vise, hvad der ulmer på den danske undergrundsscenelige nu. Så hvis vi kan give dem et lille skub videre og samtidig udsætte Oslo for en ordentlig omgang dansk slam, er det et ret godt match, sier Omega.

Det norske bandet The Ape er den eneste av årets juryutvalgte demoartister som spiller på Bylarm Black-programmet. Bandet er nytt, men medlemmene har tilbrakt store deler av livet i band som Shining, Maktkamp, Leprous, Oberst og Dead Movie Animals, opplyser de.

– Vi er takknemlige og ydmyke for invitasjonen, og jævlig sultne. Kan tenke oss at det var massevis av dritbra band i demo-påmeldingen, så det her tar vi blodseriøst. Black er helt riktig sted. Det er dritharde tider, musikk må være deretter.

På spørsmål om hva publikum skal sitte igjen med etter konserten, er svaret fra The Ape enkelt:

– Sinne. Eufori. Adrenalin. Vond nakke. Fellesskap. Retning.

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Djerv avslutter jubileet fredag kveld med sin eneste Oslo-konsert i hele 2026, og deres første konsert på hjemmebane siden Tons of Rock i fjor. Og Bylarm Black-publikummet kan få en eksklusiv overraskelse:

– Publikum kan forvente et band som er veldig sultne på å spille på hjemmebane igjen, forteller Agnete Kjølsrud.

– Vi gleder oss til å ha en rå kveld med Bylarm-publikummet, som vi hører er helt rått! I tillegg planlegger vi å debutere et par helt nye låter, så det blir ekstra spennende.

– Det er fantastisk og viktig at arenaer som Bylarm og også Bylarm Black-programmet finnes, poengterer Kjølsrud. – Det er så utrolig mye bra nytt og spennende som skjer i rock og metal-scenen. Det er begrenset hva vi klarer å få med oss når vi selv skal spille, men vi gleder oss veldig til å sjekke ut noen nye band.