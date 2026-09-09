Djerv

– Det er så utrolig mye bra nytt og spennende som skjer på rock- og metal-scenen. Det er fantastisk og viktig at arenaer som Bylarm og Bylarm Black finnes, sier Agnete Kjølsrud i Djerv. Bandet spiller årets eneste Oslo-konsert i Kulturkirken Jakob fredag kveld, og hinter til en overraskelse for Black-publikummet.(Foto: Sebastian Ludvigsen)

AktueltBransjen

Bylarm Black 10 år: – Sinne. Eufori. Adrenalin. Vond nakke. Fellesskap. Retning.

Guro Kleveland
Publisert
09.09.2026 23:19
Skrevet av
Guro Kleveland

Bylarm Black feirer 10 år i Kulturkirken Jakob, som to kvelder farges av svartmetall og thrash, indie-punk og grunge – med både Norgesdebuter og eksklusive konserter.

Det mørkeste kapittelet i Bylarms 29-årige historie fyller 10 år. Bylarm Black oppstod som svar på et ropende behov for at bransjefestivalen også skulle dekke mer av rock- og metalfeltet.

Under årets Bylarm-festival i Oslo feirer «svartlarmen» jubileet med 16 konserter i Kulturkirken Jakob og Krypten, altså kjelleren i Kulturkirken, torsdag 10. og fredag 11. september.

– I løpet av ti år har Bylarm og Bylarm Black blitt sentrale møteplasser for den mørkere delen av norsk og internasjonal rock- og metalscene, sier Celine Høie, prosjektleder og bookingansvarlig for Bylarm Black.

– Jeg er skikkelig stolt av årets program. Spennet er enormt, både i sjanger, alder og kjønn, og det er akkurat sånn Black skal være. Kom for bandet du kjenner. Bli igjen for det du aldri har hørt om, avrunder hun, i poetiske vendinger.

Celine Høie, prosjektleder og booker Bylarm Black

Celine Høie, prosjektleder og bookingansvarlig for Bylarm Black. (Foto: Privat)

Høie forteller at utvalgte sentrale aktører fra den internasjonale rock- og metalscenen også har håndplukket hvert sitt navn til årets program: festivalen Copenhell i København, Høstsabbat og Midgardsblot i Norge, den danske festivalen MONO Goes Metal, Rock & Metal Alliance i Storbritannia og den norske kanalen Radio Rock.

Copenhell omtales som den største metalfestivalen i Danmark, og de har fulgt utviklingen til Bylarm Black over tid, forteller booker Stine Omega:
– For os giver det rigtig god mening at være med på Bylarm Black. Copenhell handler selvfølgelig om de store navne og øjeblikke, men mindst lige så meget om at være nysgerrige på, hvad der rører sig i de tungere afkroge, også helt derude, hvor det bliver rigtig grimt og voldsomt.

For Copenhell falt valget på Guttural Disgorge, et ungt band i nisjesjangeren slam, som den danske festivalen mener har noe helt eget å komme med til Oslo:
– Jeg tror, de kan komme med noget til Norge, som både er friskt, ekstremt og lidtanderledes, og samtidig vise, hvad der ulmer på den danske undergrundsscenelige nu. Så hvis vi kan give dem et lille skub videre og samtidig udsætte Oslo for en ordentlig omgang dansk slam, er det et ret godt match, sier Omega.

Stine Omega Copenhell

Stine Omega, booker på den danske metalfestivalen Copenhell. (Foto: Copenhell)

Det norske bandet The Ape er den eneste av årets juryutvalgte demoartister som spiller på Bylarm Black-programmet. Bandet er nytt, men medlemmene har tilbrakt store deler av livet i band som Shining, Maktkamp, Leprous, Oberst og Dead Movie Animals, opplyser de.

– Vi er takknemlige og ydmyke for invitasjonen, og jævlig sultne. Kan tenke oss at det var massevis av dritbra band i demo-påmeldingen, så det her tar vi blodseriøst. Black er helt riktig sted. Det er dritharde tider, musikk må være deretter.

På spørsmål om hva publikum skal sitte igjen med etter konserten, er svaret fra The Ape enkelt:
– Sinne. Eufori. Adrenalin. Vond nakke. Fellesskap. Retning.

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger
THE APE

Medlemmene av The Ape kommer fra band som Shining, Maktkamp, Leprous, Oberst og Dead Movie Animals. De vet hva de vil gi publikum: – Sinne. Eufori. Adrenalin. Vond nakke. Fellesskap. Retning. (Foto: Magnus Nordstrand)

Djerv avslutter jubileet fredag kveld med sin eneste Oslo-konsert i hele 2026, og deres første konsert på hjemmebane siden Tons of Rock i fjor. Og Bylarm Black-publikummet kan få en eksklusiv overraskelse:

– Publikum kan forvente et band som er veldig sultne på å spille på hjemmebane igjen, forteller Agnete Kjølsrud.
– Vi gleder oss til å ha en rå kveld med Bylarm-publikummet, som vi hører er helt rått! I tillegg planlegger vi å debutere et par helt nye låter, så det blir ekstra spennende.

– Det er fantastisk og viktig at arenaer som Bylarm og også Bylarm Black-programmet finnes, poengterer Kjølsrud. – Det er så utrolig mye bra nytt og spennende som skjer i rock og metal-scenen. Det er begrenset hva vi klarer å få med oss når vi selv skal spille, men vi gleder oss veldig til å sjekke ut noen nye band.

Agnete Kjølsrudby:larmbylarm blackCeline HøieCopenhellDjervHøstsabbatKryptenKulturkirken JakobMidgardsblotslamThe Ape

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

5 by Andy Julia

Back to Bylarm Black: Mer mangfold i metallen nå!

Etter et opphold i 2023, er Bylarm Black nå tilbake med sin åttende utgave på Vulkan Arena, og kan i...

Agnete Kjølsrud fronter gruppa Djerv

Bandet Djerv lydsatte et av verdens største spill: 120 millioner Youtube-spillinger

Høye strømmetall følger samarbeid med skaperne av spill som League of Legends.

Fixation

Metalcore på vei opp:  – Jeg tror sjangeren har fått litt frisk pust i seg.

EP-aktuelle Fixation har spilt sammen siden ungdomsskolen. Da det enormt produktive bandet begynte å gi ut musikken ti år etter,...

by:Larm Black, drevet av Celine Høie sammen med Linda Melsom, har på få år vokst til å bli en uunnværlig del av festivalen. Nå satser de større, tyngre og mer variert enn noen gang

By:larm Black 2025 blir større enn noen gang

by:Larm Black 2025 tar den harde scenen til nye høyder.

Witch Club Satan

Bylarms tunge program

Både feministteatersvartmetall og mer rett fram hardstslående tungrock. Slik lyder Bylarm black i år.

Erlend Gjerde booker Bylarm Black

Bylarm Black: Vi skal ha flere kvinnelige artister

Ja, det er for dårlig. Ja, vi skal endre det. Utstillingsvinduet for metall lover å finne flere kvinnelige utøvere.

Flere saker

Publikum

Hvem under 30 setter nordisk musikk på det internasjonale kartet?

Nå kan du nominere kandidater til Nordic Music Biz 20 under 30. Listen blir presentert under by:Larm.

Operasamarbeidet på Borealis 2016, Object Collection. Foto: Henrik Beck

Borealis fortsetter samarbeidet med Bergen Nasjonale Opera

– Om vi vil forme fremtidens opera, må vi åpne opp operahusene for unge komponister, sier kunstnerisk leder for Borealis,...

Kappleik

Hvor er den svulstige nasjonalromantikken?

Hvis nasjonalromantikken skal få all skylda for det som er mainstream i folkemusikken, hva da med kappleiksystemet, skriver Gjermund Kolltveit i...