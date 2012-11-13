Bransjen

Bluesfestival-sjef politianmeldt

Publisert
13.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød, Maren Ørstavik

Daglig leder i Notodden Blues Festival anmeldt for underslag.

Daglig leder for Notodden Bluesfestival er politianmeldt for økonomisk utroskap og avskjediget fra jobben. Det kom frem i en pressemelding fra Notodden Bluesfestival på mandag.

Administrasjonen skal ha oppdaget uregelmessigheter i økonomien, og politianmeldt saken. Festivallederen har erkjent at han har «misbrukt organisasjonens tillit ved å tilegne seg midler som tilhører festivalen», ifølge pressemeldingen.

– Vi oppdaget dette i begynnelsen av oktober. Siden har saken har vært til politietterforskning, sier Lise Wiik, styreleder i Notodden Bluesfestival til Ballade.

– Et avsluttet kapittel

Det skal være snakk om et mindre beløp, under 100.000 kroner, ifølge Wiik. Pengene skal være tilbakebetalt.

Wiik understreker at neste års bluesfestival ikke vil bli skadelidende.

– Dette er et avsluttet kapittel. Vi har funnet ut av saken og ryddet opp. Nå er vi ajour og arbeider videre med de medarbeiderne som er her.

Festivallederen ble ansatt i bluesfestivalen for et år siden, og var tidligere ansatt i firmaet Espos AS, der han blant annet jobbet med «Cashless»-systemet, en populær betalingsløsning for festivaler og konsertarrangementer.

Ballade har ikke lyktes med å få tak i festivallederen for en kommentar.

