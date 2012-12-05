Ny Notodden-leder

Jostein Forsberg er konstituert daglig leder for Notodden Blues Festival.

Jostein Forsberg har vært i ledelsen siden Notodden Blues Festival var to år gammel, og har frem til nå hatt det kunstneriske ansvaret for festivalen.

Nå har han gått med på å utvide sitt ansvarsområde til også å gjelde det administrative, skriver NRK.no.

Styreleder i festivalen, Lise Wiik, håper nå at det blir ro i festivalledelsen, etter at, og ble avsatt.

– Vi ønsker «ro i båten», ikke minst for å sørge for at festivalen i Notoddens jubileumsår blir en suksess. For de ansatte betyr ansettelsen av Jostein trygghet og stabilitet etter en vanskelig periode, sier Wiik til NRK.