Bransjen

Ny Notodden-leder

Publisert
05.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Jostein Forsberg er konstituert daglig leder for Notodden Blues Festival.

Jostein Forsberg har vært i ledelsen siden Notodden Blues Festival var to år gammel, og har frem til nå hatt det kunstneriske ansvaret for festivalen.

Nå har han gått med på å utvide sitt ansvarsområde til også å gjelde det administrative, skriver NRK.no.

Styreleder i festivalen, Lise Wiik, håper nå at det blir ro i festivalledelsen, etter at, og ble avsatt.

– Vi ønsker «ro i båten», ikke minst for å sørge for at festivalen i Notoddens jubileumsår blir en suksess. For de ansatte betyr ansettelsen av Jostein trygghet og stabilitet etter en vanskelig periode, sier Wiik til NRK.

BransjeGenreJazz

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Notodden Blues Festival publikum

Bluesfestival-sjef politianmeldt

Daglig leder i Notodden Blues Festival anmeldt for underslag.

Flere saker

Fra venstre: Erik Brattaas, Kai Robøle og Johan Husvik i Arctic Rights Management Foto: Aslaug Olette Klausen

Arctic Rights: Nødvendig med globale samarbeidspartnere

Forlaget har inngått avtale BMG og Kassner, og utvider egen synk-avdeling.

Stillbilde fra Stefan Sundström Brevet från Lillan

Ballade video: 200 unge filmskapere – og brevet fra Lillan

Vi byr på Stefan Sundström, Camilla Granlien, Vegar og Mette Vårdal, Gaspard, Kaja Gunnufsen, Neon Teardrops, Sad Chloe, Eide Olsen...

Soria Gathering – elektronikafestival på Værøy i Lofoten juni

– Vi skal nyte musikken vi elsker i den vakreste naturen som finnes

I 2016 ble 55 mennesker arrestert på elektronikafestival på den idylliske øyen i Lofoten. I helgen har nesten tusen mennesker...