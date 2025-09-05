Musikk og mening i «For Reasons Unkown»

Musikkstudent Maria Kverno har snakket med komponist Peder Barrat-Due om det nye og Ultima-aktuelle verket «For Reasons Unknown», inspirert av Becketts tekster.

Ballade publiserer de kommende dagene seks intervjuer produsert av studenter ved Institutt for musikkvitenskap (IMV), Universitetet i Oslo. Tekstene er blitt til i et samarbeid mellom IMV, Ultima og Ballade, der musikkskribentene og kritikerne Torkjell Hovland og Bodil Maroni Jensen har vært mentorer og sparringspartnere for studentene. Kunstnerne som er intervjuet er aktuelle i forbindelse med Ultimafestivalen 2025. Dette intervjuet er laget av spirende musikkskribent Maria Kverno.

Hva er det vi egentlig opplever i møte med musikk? En stemning, en fornemmelse, noe gjenkjennbart eller kanskje noe fullstendig fremmed. Ofte opplever vi at det er noe som ikke kan forklares med språk – at musikken beveger seg over en terskel der ord ikke lenger strekker til. Nettopp dette fenomenet utforsker komponist Peder Barratt-Due i sitt nye stykke, For Reasons Unknown, inspirert av Samuel Becketts tekstverden.

Peder Barratt-Due er komponist med bakgrunn fra Berklee College of Music i Boston, Massachusets, hvor han har to bachelorgrader i Electronic Production & Design og Film Scoring. Med en rekke verk fremført på festivaler som Edinburgh-festivalen i Skottland, Bowling Green New Music Festival i USA, MA/IN i Italia og Interpuls-festivalen i Norge, er han nå aktuell med det nye verket For Reasons Unknown.

Det skjønne og det vulgære

Becketts tekster har blitt en gjentakende kilde til inspirasjon for komponisten. Over en kaffekopp forteller Peder om sin fascinasjon for Becketts blanding av ulike stilnivåer i språket, slik som det skjønne og vulgære.

Det samme ønsker komponisten å gjøre i sin egen musikk. Et av hans tidligere verk, Dreaming and farting while the weather is fine, er et direkte sitat av Beckett hvor det vakre, det vulgære og det hverdagslige sameksisterer i en og samme setning.

– Kontrast er et viktig virkemiddel i musikk. Å sette noe i henhold til noe annet kan skape et signifikant uttrykk, sier han.

I grenseland mellom mening og ikke-mening

For Reasons Unknown er derimot inspirert av Luckys monolog i Mens vi venter på Godot, en uavbrutt og repeterende ordflom full av både mening og tøv, som handler om menneskets eksistens. Peder var inspirert av forfatterens ordbruk og lekenhet med språket både når det gjelder tema og struktur. For Reasons Unknown speiler monologens tema og repetitive natur.

I en bit av stykket kombineres akustiske instrumenter og innspilt lyd. Her glir støylyder fra instrumentene inn i opptak av lyder fra naturen. Dette speiler tekstens reise fra fundering over menneskelig eksistens, til et øde landskap der kun naturen gjenstår.

Musikkens tolkningsrom

Peder er også opptatt av hvordan musikkens abstrakte karakter skaper et unikt tolkningsrom. Til forskjell fra visse tekster som peker på spesifikke betydninger, lar musikken lytteren føle og erfare uten å måtte forstå.

– Musikk er ofte så abstrakt at man ikke kan si at en bestemt frase handler om noe helt konkret. Jeg synes Beckett får til noe lignende i tekstform. Du kan ikke bare lese det han skriver og forvente en tydelig forklaring. Man må gi seg hen til det.

Peder forklarer videre at i komposisjonsprosessen trenger han en rød tråd å følge, om det er noe konkret – som Becketts tekst – eller kanskje bare en følelse. Men det må finnes noe spesifikt en vil uttrykke, selv om det ikke trenger å oppfattes på samme måte av andre. Det viktige er at musikken oppleves som overbevisende og at uttrykket har en intensjon. Det handler om å føle, ikke nødvendigvis å forstå.

– I motsetning til tekstspråket, der flere ord har faste betydninger og referanser, er musikken litt mer fri for den type signifikans – og nettopp det gjør den så verdifull. Det abstrakte gir rom for frihet og åpenhet.

– Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter konserten?

– Jeg tror ikke at jeg vil at de skal tenke noe. Jeg vil jo ikke hjernevaske dem, liksom. Men jeg håper at musikken er noe de kan reflektere over og at den har nok substans. At publikum sitter igjen med en form for nysgjerrighet.

For Reasons Unknown skulle ha blitt urfremført under årets Ultima. Av uforutsette grunner er det blitt utsatt til et senere tidspunkt.