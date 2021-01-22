Hvordan blir en opera til?

Bergen Nasjonale Opera lanserer OperaQuest, et gratis nettspill som viser hvordan en opera blir til.

Det var komponisten Peder Barratt-Due som i koronaåret 2020 fikk i oppdrag av Bergen Nasjonale Opera (BNO) å utvikle et nettbasert operaspill. Peder Barratt-Due er bosatt i Los Angeles, men har vært kreativ leder for spillutviklingsprosjektet, har laget historien og teksten samt komponert og spilt inn musikken og lydeffektene, forteller Bergen Nasjonale Opera i en pressemelding. Spillet er utviklet i samarbeid med det norske animasjonsfirmaet Expanse, med produsent Fredrik Fottland og animatør Sigurd Sørlie.

OperaQuest heter spillet, og det er nettbasert og gratis for alle. Målet, forteller nasjonaloperaen i vest, er å utforske på en leken måte hvordan en opera blir til – helt fra komponisten skriver ned første note og frem til den store premierekvelden.

Spillet er løst basert på operaen La clemenza di Tito fra 1791, så klesstil og utseende til komponist og librettist ligner på W. A. Mozart og Mazzolà, mens for eksempel regissøren i spillet er inspirert av BNOs regissør Rodula Gaitanou.

Som spiller i OperaQuest besøker du ulike rom, forteller BNO. I rommene blir du kjent med sentrale personer og gjenstander som er med i en operaproduksjon, og ved hjelp av «pek og klikk» kan du komme helt frem til slutten av spillet der teppet går opp før den store operaforestillingen.

Bergen Nasjonale Opera startet samarbeidet med Peder Barratt-Due da han komponerte bestillingsverket «Language is a skin», en kammeropera som skulle ha hatt urpremiere som del av Future Opera på Festspillene i Bergen i mai 2020. Dette ble som det meste annet avlyst på grunn av pandemien.

