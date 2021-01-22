Plakatbildet til OperaQuest

(Foto: Bergen Nasjonale Opera)

Hvordan blir en opera til?

Publisert
22.01.2021
Skrevet av
- Red.

Bergen Nasjonale Opera lanserer OperaQuest, et gratis nettspill som viser hvordan en opera blir til.

Det var komponisten Peder Barratt-Due som i koronaåret 2020 fikk i oppdrag av Bergen Nasjonale Opera (BNO) å utvikle et nettbasert operaspill. Peder Barratt-Due er bosatt i Los Angeles, men har vært kreativ leder for spillutviklingsprosjektet, har laget historien og teksten samt komponert og spilt inn musikken og lydeffektene, forteller Bergen Nasjonale Opera i en pressemelding. Spillet er utviklet i samarbeid med det norske animasjonsfirmaet Expanse, med produsent Fredrik Fottland og animatør Sigurd Sørlie.

OperaQuest heter spillet, og det er nettbasert og gratis for alle. Målet, forteller nasjonaloperaen i vest, er å utforske på en leken måte hvordan en opera blir til – helt fra komponisten skriver ned første note og frem til den store premierekvelden.

Operasjefen i nettspillet OperaQuest (Foto: Bergen Nasjonale Opera)

Spillet er løst basert på operaen La clemenza di Tito fra 1791, så klesstil og utseende til komponist og librettist ligner på W. A. Mozart og Mazzolà, mens for eksempel regissøren i spillet er inspirert av BNOs regissør Rodula Gaitanou.

Som spiller i OperaQuest besøker du ulike rom, forteller BNO. I rommene blir du kjent med sentrale personer og gjenstander som er med i en operaproduksjon, og ved hjelp av «pek og klikk» kan du komme helt frem til slutten av spillet der teppet går opp før den store operaforestillingen.

Peder Barrat Due (Foto: Bergen Nasjonale Opera)

Bergen Nasjonale Opera startet samarbeidet med Peder Barratt-Due da han komponerte bestillingsverket «Language is a skin», en kammeropera som skulle ha hatt urpremiere som del av Future Opera på Festspillene i Bergen i mai 2020. Dette ble som det meste annet avlyst på grunn av pandemien.

Les mer og sjekk ut OperaQuesthjemmesiden til spillet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Dansebattle i Rikskonsertene/Kulturtankens nettspill for barn og unge, Lyderia

Musikktimen på nett

Koronasituasjonen har spisset behovet for digitale læringsressurser. Vi har snakket med Kulturtanken og Oslo-Filharmonien om deres nettilbud til lærere, foresatte...

Eivind Gullberg Jensen

Dirigent Eivind Gullberg Jensen: Norsk dugnad

Frilansdirigent og påtroppande operasjef for Bergen Nasjonale Opera, Eivind Gullberg Jensen, skreiv i går eit ope brev til sentrale myndigheitspersonar...

Illustrasjonbilde fra musikalen «Sweeney Todd» ved Bergen Nasjonale Opera. Modell Simen Marius Granlund, master barber ved Bjørgvin Barbersalong i Bergen

Statsbudsjettet 2020: Reell nedgang for operafeltet

INNLEGG: Tildelingene til operafeltet de siste seks årene har ikke kompensert for lønns- og prisveksten, noe som i praksis har...

Eivind Gullberg Jensen under pressekonferanse i Grieghallen 11. juni

Eivind Gullberg Jensen ny operasjef

Den norske dirigenten overtar som operasjef for Bergen Nasjonale Opera i 2021.

Bergen Filharmoniske Orkester framfører «Peter Grimes» i Royal Festival Hall i London lørdag 30. november

Hallo, Norge!

INNLEGG: «Peter Grimes» mottok fantastiske kritikker fra britisk presse, mens norsk hovedstadspresse var helt tyst. Vi kan ikke slå oss...

Flere saker

Mette og Vegar Vårdal på Kampen Bistro i Oslo

Ballade radio: Hva er folkemusikk?

Mette og Vegar Vårdal har laget podkast med deltakerne på Folkelarm sist høst – blant dem Mattis Kleppen, Susanne Lundeng,...

Konsert i februar på Campus Vaterland med Populærmusikk, og Musikkproduksjon. Foto: Sandra Oen.

Over halvparten av oss går på konsert

Pop- og rockekonserter er mest populært, viser TONO-undersøkelse.

Kai Gustavsen

Kai Gustavsen blir ny sjef for Bærum Kulturhus

Den tidligere Kongsberg Jazzfestivalsjefen skal lede en av landets fremste scener for dans.