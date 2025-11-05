Terje Boye Hansen er død

Dirigent Terje Boye Hansen sovnet stille inn om morgenen onsdag 5. november etter lengre tids kreftsykdom.

Det er familien som melder om Boye Hansens bortgang onsdag 5. november kl. 09:20 på Akershus universitetssykehus. Terje Boye Hansen ble 79 år gammel.

Boye Hansen ble født 25. mars 1946 i Oslo. Han var en høyt respektert skikkelse i norsk musikkliv, både som fagottist og som dirigent. Etter utdannelse som fagottist, musikkpedagog og dirigent ble han ansatt ved Den Norske Opera & Ballett i 1968. Han var solofagottist ved samme institusjon fra 1980, før han i 1993 gikk over til dirigentvirksomhet.

Boye Hansen gjestet alle de norske symfoniorkestrene som dirigent, og var sjefsdirigent for Kristiansand symfoniorkester fra 2001 til 2006.

Han skilte seg særlig ut som en sterk forkjemper for å gjenoppdage og løfte frem lite brukte eller helt glemte verk fra norsk musikkhistorie, med fokus på romantisk og tidlig 1900-talls repertoar. For sitt markante arbeid ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2020.

Frem til sin bortgang var Boye Hansen aktiv og engasjert i formidling av norsk musikkarv, både gjennom foredrag, konsertserie og støtte til innspurten av prosjekter som gjenoppliver ukjent norsk repertoar. Han var blant annet involvert i planlegging og ledelse av konserter som tar opp operakomponister tidligere ukjent for et bredere publikum.

Boye Hansen etterlater seg et rikt musikalsk virke preget av kunstnerisk integritet, historisk bevissthet og formidling av norsk musikkarv.