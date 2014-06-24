Illustrasjon ballade
Bransjen

Ballade med nytt utseende

Publisert
24.06.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Fra og med tirsdag kveld ønsker vi våre lesere velkommen til en ny og forbedret nettavis.

Redaksjonen har det siste året jobbet med å få på plass en ny publiseringsplattform. Nå er vi stolte av å presentere vårt nye utseende.

Siden oppstarten i år 2000 har Ballade blitt publisert gjennom Lotus, et program det ikke lenger er hensiktsmessig for oss å bruke. Endringene på siden er først og fremst begrunnet i et ønske om bedre og enklere publisering for redaksjonen, men vi har benyttet anledningen til å gjøre flere forbedringer for våre lesere også.

Arkivet er tatt med til glede for gamle og nye lesere. Vi har modernisert utseendet på siden og gjenopprettet vår kalender, hvor aktører i norsk musikkliv selv kan legge inn informasjon om kommende arrangementer. Kalenderen finner du her.

Vi har også fått løftet frem kommentarene som kommer fra Facebook, slik at diskusjonene som foregår på Ballade blir mer synlige for brukerne.

Annonsering er like enkelt som alltid, ta kontakt med Sture Bjørseth, sture (at) ballade (dot) no.

Selv om de nye nettsidene publiserer fra i dag, vil det i en overgangsfase fremdeles foregå tester og videreutvikling, og vi setter pris på tilbakemeldinger av alle slag fra leserne våre, slik at vi kan bli enda bedre.

Overgangen til ny publiseringsløsning er finansiert av Music Norway, Norsk Komponistforening og Nopa. Arbeidet er utført av NODE Berlin Oslo og 20sec.de   

