Ny frist for nominasjoner til Musikkforleggerprisen 2022: 16. januar

FRISTEN UTSATT: Søndag 16. januar kl. 23:59 er ny frist for musikkforlag å melde på sine nominerte til Musikkforleggerprisen.

Musikkforlag kan melde på opphavere i disse kategoriene: Årets opphaver (innen populærmusikk og klassisk/samtidsmusikk), Årets gjennombrudd (innen populærmusikk og klassisk/samtidsmusikk), Årets verk (innen populærmusikk og klassisk/samtidsmusikk) og Årets synkronisering.

Opphaverne som meldes på må være medlem i TONO og være tilknyttet et norsk musikkforlag. Det kreves ikke at musikkforlaget er medlem i TONO, oppgir Musikkforleggerprisen i en melding til Ballade.

I tillegg til prisene som er nevnt over vil Årets mest spilte låt og Æresprisen bli delt ut.

Det er Musikkforleggerne i samarbeid med Norsk Komponistforening og NOPA som står bak prisen. Styreleder i Musikkforleggerprisen AS, Thomas Wettergreen, sier de er «stolte over å arrangere en av årets viktigste musikkpriser»:

– Musikkforleggerprisen setter fokus på de som skaper musikken vi hører i alle mulige sammenhenger. Den er til for å hedre komponister, låtskrivere og tekstforfattere samt deres musikkforlag.

Den åttende utdelingen av Musikkforleggerprisen vil foregå på Sentralen i Oslo onsdag 6. april 2022.

Påmeldingsfrist er mandag 10. januar 2022 kl. 13.00.

Fullstendige kriterier og påmeldingsskjema finnes på Musikkforleggerprisens hjemmesider.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Musikkforleggerne, NOPA og Norsk Komponistforening er medlemmer i Foreningen Ballade.