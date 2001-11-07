Berlevåg Mannsangforening på Heftig og Begeistret Norgesturne.

Publisert
07.11.2001
Skrevet av
- Red.

I kveld står Berlevåg Mannsangforening på scenen til Banken Kulturhus i Lillehammer, etter svært vellykkede opptredener i Drammens Teater og på Chateau Neuf i Oslo. Nærmere hundretusen DVD- og video-utgaver av filmen «Heftig og begeistret» var forhåndsbestilt i forkant av den pågående Norgesturneen.

Berlevåg Mannsangforening har som kjent ankommet Norge etter en intens og opplevelsesrik reise i USA. Barentsfilm vil dele opplevelsene med det norske folk på nyåret i en oppfølgerfilm, som skal ha fått arbeidstittelen «Heftig og begeistret i vesterled».

Det suksessrike mannskoret innleder nå en omfattende turne fra Kirkenes i Nord til Kristiansand i sør. Deres jordnære og samtidig fargerike stil sies å komme til sin fulle rett i dette showet, som inneholder mye korsang, solonumre fra utvalgte korister og ramsalte historier; med andre ord en helaften med løs snipp og god tone.

Fredag 26. oktober ble kinosuksessen «Heftig og begeistret» sluppet på video og DVD. Under et stort festarrangement i Berlevåg, hvor også Erik Bye medvirket, ble heltene fra Finnmarkskysten hyllet. NRK TV og TV2 bidro til at festlighetene ble kringkastet ut til det norske folk. Utrolige 97.000 eksemplarer var allerede forhåndssolgt ved lanseringen, mens over 560.000 nordmenn har sett filmen på kino tidligere i år. Hele 13 000 ekseplarer av CDen er det også blitt – også dette ganske sikkert rekord i norsk mannskorsammenheng.

Slik ser den videre konsertlisten ut:

Onsdag 7. november: Banken Kulturhus, Lillehammer
Torsdag 8. november: Sunndalsøra Kulturhus, Sunndalsøra
Fredag 9. november: Parken Kulturhus, Ålesund
Lørdag 10. november: Molde Kino, Molde
Søndag 11. november: Olavshallen, Trondheim
Mandag 12. november: Dampsaga Kulturhus, Steinkjer
Søndag 18. november: Bankettsalen, Scandic Hotel, Arendal
Mandag 19. november: Kristiansand Kino, Kristiansand
Tirsdag 20. november: Kvinesdal Kulturhus, Kvinesdal
Onsdag 21. november: Sandnes Kulturhus, Sandnes
Torsdag 22. november: Staalehuset, Haugesund
Fredag 23. november: Stord Kulturhus, Stord
Lørdag 24. november: Logen, Bergen
Søndag 25. november: Logen, Bergen
Fredag 7.desember: Ishavskatedralen, Tromsø

