Berlevåg Mannsangforening på Heftig og Begeistret Norgesturne.

I kveld står Berlevåg Mannsangforening på scenen til Banken Kulturhus i Lillehammer, etter svært vellykkede opptredener i Drammens Teater og på Chateau Neuf i Oslo. Nærmere hundretusen DVD- og video-utgaver av filmen «Heftig og begeistret» var forhåndsbestilt i forkant av den pågående Norgesturneen.

Berlevåg Mannsangforening har som kjent ankommet Norge etter en intens og opplevelsesrik reise i USA. Barentsfilm vil dele opplevelsene med det norske folk på nyåret i en oppfølgerfilm, som skal ha fått arbeidstittelen «Heftig og begeistret i vesterled».

Det suksessrike mannskoret innleder nå en omfattende turne fra Kirkenes i Nord til Kristiansand i sør. Deres jordnære og samtidig fargerike stil sies å komme til sin fulle rett i dette showet, som inneholder mye korsang, solonumre fra utvalgte korister og ramsalte historier; med andre ord en helaften med løs snipp og god tone.

Fredag 26. oktober ble kinosuksessen «Heftig og begeistret» sluppet på video og DVD. Under et stort festarrangement i Berlevåg, hvor også Erik Bye medvirket, ble heltene fra Finnmarkskysten hyllet. NRK TV og TV2 bidro til at festlighetene ble kringkastet ut til det norske folk. Utrolige 97.000 eksemplarer var allerede forhåndssolgt ved lanseringen, mens over 560.000 nordmenn har sett filmen på kino tidligere i år. Hele 13 000 ekseplarer av CDen er det også blitt – også dette ganske sikkert rekord i norsk mannskorsammenheng.

Slik ser den videre konsertlisten ut:

Onsdag 7. november: Banken Kulturhus, Lillehammer

Torsdag 8. november: Sunndalsøra Kulturhus, Sunndalsøra

Fredag 9. november: Parken Kulturhus, Ålesund

Lørdag 10. november: Molde Kino, Molde

Søndag 11. november: Olavshallen, Trondheim

Mandag 12. november: Dampsaga Kulturhus, Steinkjer

Søndag 18. november: Bankettsalen, Scandic Hotel, Arendal

Mandag 19. november: Kristiansand Kino, Kristiansand

Tirsdag 20. november: Kvinesdal Kulturhus, Kvinesdal

Onsdag 21. november: Sandnes Kulturhus, Sandnes

Torsdag 22. november: Staalehuset, Haugesund

Fredag 23. november: Stord Kulturhus, Stord

Lørdag 24. november: Logen, Bergen

Søndag 25. november: Logen, Bergen

Fredag 7.desember: Ishavskatedralen, Tromsø