«Back in Track: Utstilling på Lydgalleriet i Bergen

Lydgalleriet presenterer en ny utstilling av kuratoren Line Halvorsen. ”Back in Track” finner sted i Lydgalleriet 11. – 22. april. Utstillingen er et samarbeid mellom Rekord i Oslo og Lydgalleriet i Bergen.

”Back in Track” er en videoutstilling som i følge Jørgen Larsson i BEK belyser «det bisarre som tematisk omdreiningspunkt, med lyd som narrativ strategi».

De syv kunstnerne kommer fra hvert sitt land med ulik kunstfaglig tradisjon: Norge, Sverige, England, Tyskland, Italia, Isle of Man og Colombia.

— På denne måten er det mulig å vise et bredt spekter av strategier innen videokunst og få frem verk som vanligvis ikke blir presentert i Norge, forteller arrangørene.

Endel av verkene er såkalte overskridende dokumentarer, der man til tross for fortellerglød og gode intensjoner, setter spørsmålstegn ved etiske problemstillinger. Tova Mozards dokumentar ”The Wall” tar for seg enNew York-kvinne med objektfetisj, som med et følelsesmessig forhold til Berlin-muren får varige mèn da muren falt i 1989. I Nim-Jo Chungs ”Ben” møter vi den sultne 17-åringen som raner en eksklusiv sjokoladebutikk med påfølgende livlig politijakt.

Utover dette fortelles det at verkene har et humoristisk tilsnitt og behersker kunsten å fortelle om det bisarre på en leken, men samtidig presis måte.

— Er det fiksjon, dokumentar, eller noe midt i mellom? Det viktige er energien, som man bare må le og gi seg over av, pågangsmotet og viljen til å ta sjanser man bare kan ta innenfor kunstkonteksten, heter det.

På åpningen 11. april vil det bli performance med Pedro Gomez-Egana kl. 19.30 og 20.30. Gomez-Egana er fra Colombia, utdannet musiker og billedkunstner blant annet ved Goldsmiths College University of London og University of Northern Colorado.

Lydgalleriet i Bergen mottok i fjor støtte fra Kulturrådet og Bergen kommune for opprettelse av et galleri for lyd i Bergen sentrum.

«Back On Track» ble for øvrig også vist på Rekord i februar.

Verker som vises på Lydgalleriet:

* Tova Mozard: “The Wall”

* Sandra Truté:»“Send”

* Nim-Jo Chung: “Ben”

* Pedro Gomez-Egana: “Helicopter”

* Marco Bruzzone: “Conversation Piece”

* Charlotte Thiis-Evensen: “My Uncle”

* Paul Leslie Griffiths: “Paint Performance”

Åpent 12. til 22. april. Tirsdag – fredag 14 – 18, lørdag og søndag 12 – 16, mandager stengt.