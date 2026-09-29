Nordisk nettverk samles om et felles budskap til politikerne: Sang styrker skolen

Felles sangpolitisk innspill fra 82 nordiske kultur- og skoleaktører overlevert Nordisk ministerråd i forrige uke.

Nordisk nettverk for sang i skolen har samlet seg om et felles innspill til politikere i de nordiske landene: Slik styrker sangen læring, trivsel og fellesskap i skolen.

«Når barn synger sammen, trenes mange viktige ferdigheter: språk, mot, evnen til å lytte, samarbeid og tillit», heter det i initiativet. «Derfor bør politikerne våre nå ta konkrete grep som sikrer at sang og kultur prioriteres høyere i grunnskolen, og at tilgangen til sang og kultur blir lik for alle.»

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82 kultur- og skoleaktører støtter nettverkets innspill, eller memorandum, som de kaller det; et innspill som inneholder fem konkrete anbefalinger. Dette ble lagt frem under Nordisk Sangsymposium i Odense sist uke, der representanter fra nordiske utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, kororganisasjoner og andre fagfolk var samlet. Nå vil de vil gjøre sang til en aktiv del av løsningen og til en fast del av alle barns skoledag.

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– Sang i skolen skaper et rom der barn går fra å være passive kulturmottakere til å bli aktive skapere. Samtidig understøtter sang grunnskolens formål om å fremme åndsfrihet, likeverd og demokrati. Gjennom fellessang trenes barn i demokratisk deltakelse og kulturelt medborgerskap, samtidig som de blir kjent med sin kulturarv. Det gir barna en opplevelse av å ha en verdifull stemme – både i billedlig forstand og helt konkret, sier Ulrika Bergroth-Plur fra den norske organisasjonen Musikk i skolen.

De fem anbefalingene som er overlevert Nordisk ministerråd lyder i kortform slik:

Gjør sang til en fast del av skoledagen – for fellesskapets, trivselens og læringens skyld. Styrk lærernes kompetanse til å lede sang med barn gjennom obligatorisk sang i lærerutdanningen og styrket etter- og videreutdanning. Sikre barns tilgang til nordisk kulturarv og mangfold gjennom et levende og inkluderende repertoararbeid. Anerkjenn sang som demokratisk trening – en øvelse i å lytte, delta og ta plass sammen med andre. Bygg opp et nordisk kunnskaps- og utviklingsarbeid med øremerkede nordiske økonomiske ressurser på tvers av land og selvstyreområder.