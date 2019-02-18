Musikkbryggeriet – musikalsk møteplass for ferske artister

I Musikkbryggeriet i Oslo blir unge artister koblet sammen med institusjoner og profesjonelle aktører i norsk musikkliv. Vi har snakket med initiativtaker til prosjektet, artisten Elvic Kongolo.

– Musikkbryggeriet er en møteplass hvor musikere og artister både kan bli kjent med hverandre og med viktige aktører i musikkmiljøet, forteller Elvic Kongolo.

– På bryggeriet motiverer vi artistene og prøver å finne ut hva som mangler.

Både vokalister og musikere er en del av prosjektet, i tillegg til produsenter, fotografer og andre som jobber i miljøet.

– Målet er å skape et arbeidsfellesskap hvor artistene kan utvikle seg, teste ut ideer, sette i gang prosjekter og bygge nettverk, sier Kongolo.

“Congo Funk”

Elvic Kongolo startet å synge allerede som seksåring. Han henter mye inspirasjon fra sjangeren “Congo Funk”.

– Ettersom jeg liker å eksperimentere med ulike sjangre, låt jeg annerledes enn musikere flest i Kinshasa, min fødeby i Kongo, forteller Kongolo.

– Congo Funk-sjangeren er en blanding av kongolesiske rytmer, funk, soul og litt vestlig inspirasjon, forklarer han.

– Jeg føler at Congo Funk er den riktige beskrivelsen av musikken jeg lager.

Sjangeren slo an på 1970-tallet med band som Orchestre Vévé, ledet av saksofonisten Verckys Kiamuangana Mateta.

Selv om Kongolo har lang erfaring som artist fra hjemlandet, har han følt på kroppen hvordan det er å være fersk og uerfaren i musikkbransjen i Norge.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kirketurné i Innlandet

Da Elvic Kongolo og familien kom til Norge for mer enn ti år siden, bodde de først på Hov i Oppland. Det var i Hov kirke Elvic Kongolo fikk gjennomslag som musiker.

– Etter en gudstjeneste gikk jeg bort til kirkeorgelet. Presten hørte meg synge og leke med tangentene, og spurte om jeg ville synge under gudstjenestene. Etter dette sang jeg ofte i kirken sammen med brødrene mine, og før vi visste ordet av det turnerte vi i kirker i omegnen, forteller han.

Oslo-debut og “Sjoggfest”

Kongolo flyttet etter hvert til Oslo for å satse for fullt som artist. Han hadde sin første offisielle opptreden på Melafestivalen i 2015, og i 2016 deltok Kongolo på NRK P3s kulturfestival “Sjoggfest” i forbindelse med Vinter-OL for ungdom.

– Folk danset seg helt svette under arrangementet. Det er dette jeg liker med live opptredener. Det er liksom min greie, forteller Kongolo.

Etter “Sjoggfest” ble han valgt ut av NRK P3 til å spille på deres scene på Slottsfjellfestivalen. Også dette ble en kjempesuksess og en viktig motivasjon for den unge artisten.

– Måten jeg ble tatt imot på viste at det jeg gjorde faktisk var noe folk likte. Musikken min får folk til å føle seg frie til å være seg selv.

Elvic Kongolos Congo Funk fikk dessverre ikke like god mottakelse hos norske plateselskaper.

– Det er ikke noe som selger, sa flere før jeg fikk spilt musikken for dem. Så fikk skeptikerne høre meg på scenen, og da innså de faktisk at “Congo Funk er kult”, forteller han.

Musikkbryggeriet starter opp

Etter hvert som Kongolos karriere utviklet seg videre og nettverket vokste, forsto han mer av hvordan musikk-Norge fungerer. Han la merke til at mange unge artister slet på samme måte som han selv hadde gjort i begynnelsen.

Det var spesielt de som var nye i Norge som hadde det vanskelig. Kongolo fikk ofte telefon fra ungdom som hadde sett ham på scenen, eller som hadde blitt anbefalt å kontakte ham. Ungdommene ba om hjelp til spillemuligheter og studioinnspillinger.

Kongolo bestemte seg for at han ville gjøre noe med dette, og slik ble Musikkbryggeriet til.

– Vi endte opp som en del av Tøyen Unlimited, og lanserte prosjektet på musikkens dag på Tøyen Torg, forteller Kongolo.

– Takket være suksessen ble vi medarrangør på en del andre festivaler, blant annet Musikkens dag og Oslo Kulturnatt. Arrangementene ble viktige plattformer for artistene i Musikkbryggeriet, forteller han.

Musikkbryggeriets mål er å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig musikkbransje. Ved å senke terskelen for samarbeid mellom den etablerte norske musikkbransjen og musikere med utenlandsk bakgrunn, får unge musikere og artister samme muligheter som andre.

Musikkbryggeriet arrangerer også kurs og seminarer med fagpersoner og kjente aktører i bransjen. Dessuten bistår bryggeriet artister med studioinnspilling, markedsføring og booking.

Hver tirsdag har Musikkbryggeriet også et såkalt co-working space på Melahuset i Oslo sentrum. Her skapes et kreativt arbeidsfellesskap for artister, produsenter, regissører, grafiske designere, markedsførere og andre i bransjen.

Melahuset åpnet i 2016, og er et kulturhus og et «community centre» som løfter fram norske kultur- og kunstuttrykk med tilknytning til land i sør. Husets mål er nettopp det å skape rom for initiativ som Musikkbryggeriet.

Samarbeid med Notam

I fjor tok Kongolo initiativ til et samarbeid mellom Musikkbryggeriet og Notam, Norsk senter for Teknologi i Musikk og Kunst.

– Notams viktigste formål er å være et ressurssenter for norsk musikkliv, sier daglig leder Christian Blom.

– Vi er alltid åpne for folk som tar kontakt for å presentere sine prosjekter. Notam er til for å tilby kunstnerisk og teknisk kompetanse for å skreddersy løsninger til ulike prosjekter.

– Alle aktører møtes med en lyttende holdning og et tilbud om veiledning, forteller han.

– Noen ønsker å artikulere seg for å rydde opp i egne ideer. Når man kan sette ord på tankene, blir ting tydeligere. Andre har behov for å gå på kurs. Noen trenger en skreddersydd programvare til et prosjekt. Atter andre vil låne et rom, mens enkelte vil sitte i studio.

– Notam fungerer som teknisk ressurs for Musikkbryggeriet, forklarer Blom.

– Artistene får muligheten til å bruke Notams studio og lage et musikalsk visittkort de kan oppsøke konsertarrangører med. Under innspilling får artistene veiledning av studioansvarlig Cato Langnes, sier han.

Elvic Kongolo er svært glad for samarbeidet:

– Notam er en av samarbeidspartnerne vi jobber tettest med for tiden. Der forstår man konseptet vårt, og deres tilbud om å bruke studio for å jobbe med artistenes utvikling er helt avgjørende.

Hjelp til selvhjelp

Har du blitt en bedre musiker selv etter å ha startet opp arbeidsfellesskapet i Musikkbryggeriet?

– Jeg føler at jeg har blitt en bedre entreprenør, sier han og ler, – og en bedre manager.

Litt mer alvorlig sier han at han ser seg selv gjennom de andre:

– Jeg er blitt bedre kjent med meg selv, og jeg blir en bedre artist av å bistå og jobbe med andre.

Elvic Kongolo er i sluttfasen av produksjonen av sitt nyeste album. Vi spør om han synes at det er skummelt å slippe en ny plate.

– Jeg er litt nervøs, og undrer på om det kommer til å fungere. Men ved å motivere de unge artistene i Musikkbryggeriet, motiverer jeg meg selv. Ved å hjelpe andre, hjelper jeg også meg selv.

Artikkelen ble oppdatert med avsnittet om Musikkbryggeriets samarbeid med Melahuset i Oslo 25. februar 2019.