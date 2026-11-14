Mari Boine-prisen skal inspirere til nyskaping

Den nye prisen for nyskaping i samisk musikk søker nominasjoner frem til 1. desember.

Det er festivalen Sami Music Week og UiT Norges arktiske universitet som har etablert den nye innovasjonsprisen, som skal hedre artister og låtskapere som har bidratt til å utforske og utvikle samiske musikkuttrykk.

Prisen har fått navn etter Mari Boine, en kunstner som har satt dype spor, sier festivalleder for Sami Music Week, Klemet Anders Buljo. Prisen er både en hyllest til Mari Boines livsverk og en anerkjennelse av den nyskapingen som preger samisk musikk i dag, utdyper han:

– Det er viktig å kunne hedre en kunstner som fortsatt er aktiv og som har satt så tydelige spor. Samtidig skjer det en fantastisk utvikling i samisk musikk. I Sami Music Week vil vi løfte frem dem som skaper nye uttrykk og driver samisk musikk videre.

Viserektor ved UiT, Bente Haug, mener det er særlig betydningsfullt at universitetet får være med på å etablere Mari Boine-prisen.

– Mari Boine er en viktig internasjonal kunstner og UiT er stolt over å få tilliten til å kalle prisen opp etter henne. Mari Boine har sin lærerutdanning fra Lærerskolen i Alta, som nå er en del av UiT Norges Arktiske Universitet. Det er derfor helt spesielt for oss å etablere en pris i hennes navn.

Boine er også æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet. Tittelen tildeles personer som har bidratt med betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet, heter det.

Mari Boine fylte nylig 70 år, og feiret med to konserter i Oslo Konserthus helgen 7.-8. november. Hun har selv mottatt en lang rekke priser, utmerkelser og heder både nasjonalt og internasjonalt gjennom livet, og vil få statens æreslønn fra 2027.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert, opplyser prisarrangøren. Nominasjonen lukker 1. desember 2026. Her kan du sende inn nominasjoner.

Prisen er på 50 000 kroner. En fagkomité med musikere innen urfolks- og minoritetsmusikk vurderer nominasjonene. Annonsering av vinner og tildeling av pris skjer under Sami Music Week 2027, som arrangeres 3.-6. februar.