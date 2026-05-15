Komponistforeningens tre vinnere av Årets verk 2025: – Dette er dagens komponister!

«Fabel» for orkester av Kari Beate Tandberg, «Laughing my head off / Singing your heart in» av Bente Leiknes Thorsen og «Night and Day – fotnoter til Mahlers syvende» av Martin Rane Bauck er de tre vinnerne av Norsk Komponistforenings pris Årets verk 2025. Dette fremgår av en nyhetssak på Komponistforeningens hjemmesider 15. mai.

Juryen har bestått av Simon Løffler, Inga Margrete Aas, Anders Krøger og Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, som er leder av musikkfaglig utvalg i Norsk Komponistforening.

– Musikkfaglig utvalg nominerte 18 verk som viser en enorm bredde av kunstuttrykk i nykomponert musikk og lyd. Dette er dagens komponister! De tre vinnerverkene viser en tydelig kunstnerisk vilje og evner å skape sterke lytteopplevelser, forteller Ratkje.

Kort om vinnerverkene:

Kari Beate Tandbergs «Fabel» for orkester er skrevet for Kringkastingsorkestret, og ble urfremført 13. januar 2023 i Store Studio.

Bente Leiknes Thorsens «Laughing my head off / Singing your heart in» ble bestilt av Det Norske Solistkor med støtte fra Det norske komponistfond, og urfremført i Universitetets aula i Oslo 14. juni 2024.

Martin Rane Baucks «Night and Day – fotnoter til Mahlers syvende» ble urfremført av Ensemble Temporum i Tøyen kirke 18. oktober 2024.

«Komponistforeningens priser går til verk som fortjener å løftes frem for sine særskilte kvaliteter, skapt av komponister som arbeider med lyd og musikk som kunstform,» beskriver foreningen i sine retningslinjer for prisen Årets verk. Prisen ble delt ut mellom 1965 og 1996. Den ble hentet opp igjen i 2022, og har siden da blitt delt ut til tre likeverdige mottakere «for å vise spennvidden i det skapende musikklivet».

Med utmerkelsen følger en pengegave på 50 000 kroner til hver av de tre prisvinnerne. Prisutdelingen finner sted under NKFs vårfest 8. juni, opplyser Komponistforeningen.

