Kari Bremnes Photo StianAndersen 2019 1 square

"Kari Bremnes har gitt oss noe så sjeldent som et språk for det nordvendte livet," skriver juryen bak NOPAs Hederspris 2026. Bremnes mottok prisen under NOPAs generalforsamling 28. mai. (Foto: Stian Andersen)

Hederspris til Kari Bremnes: – Fantastisk å ha et liv med et arbeid som dette

Guro Kleveland
29.05.2026 23:10
Guro Kleveland

Kari Bremnes har satt dype spor gjennom over 40 år i musikken og kunsten. Torsdag kveld fikk hun NOPAs hederpris.

«I går hadde jeg den glade æren av å motta NOPAs hederspris 2026. Det er noe helt spesielt med å få en pris fra ‘sine egne‘», kommenterte Kari Bremnes i sosiale medier dagen etter prisoverrekkelsen.

– Jeg synes det er fantastisk å ha et liv med et arbeid som dette, sa hun i takketalen fra scenen, og lot publikum få et innblikk i både tanke- og skriveprosessene i hennes sangdiktning:

– Vi er i et rom der alle her har én ting felles: Vi lager ting, vi skaper, vi skriver. Jeg har alltid vært interessert i å høre hvordan andre jobber, for jeg ser på det å skrive sanger som en form for fremkalling.

– Du kan være heldig og hente opp noe raskt, men stort sett er det et ganske heftig fremkallingsarbeid som må til, utdypet dikteren. – Du kjenner at du vil uttrykke noe, og så er spørsmålet: betyr det noe for andre, eller bare for deg? Har det musikk i seg? Finnes det ord?

Juryen bak årets hederspris fant både musikk og ord til å formidle noe av det Kari Bremnes har betydd for publikum og for kunsten:

Årets hedersprismottaker har gjennom et langt og rikt kunstnerskap gitt oss noe så sjeldent som et språk for det nordvendte livet – det livet som leves mellom lys og mørke, mellom det som kommer og det som drar. Fra oppveksten i Svolvær i Lofoten følger en nordnorsk melankoli som ikke tynger, men åpner. Det er plass der. Luft. Horisont.

HØR OGSÅ Ballade-journalist Siri Narverud Moen i samtale med Kari Bremnes i Ballade radio – om livet, flaksen, kreften, døden og Joni Mitchell.

Kari Bremnes får Nopas hederspris 2026 av Ole Henrik Antonsen 28 mai

Kari Bremnes mottar Nopas hederspris 2026 av avtroppende styreleder Ole Henrik Antonsen under generalforsamlingen torsdag 28. mai. (Foto: Frank Michaelsen/NOPA)

Anneli Drecker synger Kari Bremnes Gåte ved gåte på NOPA fest 26 foto Frank Michaelsen

«Anneli Drecker og Kjetil Bjerkestrand gjorde en nydelig versjon av «Gåte ved gåte». Stor dag!» kommenterte Kari Bremnes i sosiale medier dagen etter prisoverrekkelsen. (Foto: Frank Michaelsen/NOPA)

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

