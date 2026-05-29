Hederspris til Kari Bremnes: – Fantastisk å ha et liv med et arbeid som dette

Kari Bremnes har satt dype spor gjennom over 40 år i musikken og kunsten. Torsdag kveld fikk hun NOPAs hederpris.

«I går hadde jeg den glade æren av å motta NOPAs hederspris 2026. Det er noe helt spesielt med å få en pris fra ‘sine egne‘», kommenterte Kari Bremnes i sosiale medier dagen etter prisoverrekkelsen.

– Jeg synes det er fantastisk å ha et liv med et arbeid som dette, sa hun i takketalen fra scenen, og lot publikum få et innblikk i både tanke- og skriveprosessene i hennes sangdiktning:

– Vi er i et rom der alle her har én ting felles: Vi lager ting, vi skaper, vi skriver. Jeg har alltid vært interessert i å høre hvordan andre jobber, for jeg ser på det å skrive sanger som en form for fremkalling.

– Du kan være heldig og hente opp noe raskt, men stort sett er det et ganske heftig fremkallingsarbeid som må til, utdypet dikteren. – Du kjenner at du vil uttrykke noe, og så er spørsmålet: betyr det noe for andre, eller bare for deg? Har det musikk i seg? Finnes det ord?

Juryen bak årets hederspris fant både musikk og ord til å formidle noe av det Kari Bremnes har betydd for publikum og for kunsten:

Årets hedersprismottaker har gjennom et langt og rikt kunstnerskap gitt oss noe så sjeldent som et språk for det nordvendte livet – det livet som leves mellom lys og mørke, mellom det som kommer og det som drar. Fra oppveksten i Svolvær i Lofoten følger en nordnorsk melankoli som ikke tynger, men åpner. Det er plass der. Luft. Horisont.

