Folkemusikk

Velle Espeland snakker om nøkk, skrømt og spøkelser

Publisert
06.11.2003
Skrevet av
- Red.

Folklorist Velle Espeland snakker om nøkk, skrømt og spøkelser på Kjettersk Kjeller i Oslo onsdag 12. november. Kjettersk Kjeller, som selv omtaler seg som «en salong med foredrag, musikk og servering», får også besøk av Odd Lund, som er Norges ledende utøver på lur og bukkehorn. De månedlige arrangementene har på kort tid vokst seg svært så populære, og besøkes gjerne av rundt hundre interesserte, unge mennesker.

Det er ikke bare nisser og dverger i berget. Norsk folketro er full av nifse skapninger ­ spøkelser, drauger, nøkker og annet skrømt. Og siden vinteren står for døren, er det viktig å vite hvilke av dem man må holde seg inne med i mørketida. Derfor er det flott at Kjettersk Kjeller får besøk av Velle Espeland, en av dem som virkelig vet hva som skjuler seg i skoger og låver.

Velle Espeland er folklorist, og har særlig spesialisert seg på studiet av spøkelser. Dette har så langt resultert i bøkene «Spøkelse: Hvileløse gjengangere i tradisjon og historie» og «Den store boka om spøkelse». Og så «Tippoldemors kokebok», da, som i følge arrangørene «ikke er så nifs for dem som har vokst fra angsten for kålstuing».

Det blir slett ikke bare spøkelseshistorier denne kvelden heller. Til daglig er Espeland nemlig leder for Norsk Visearkiv, og truer med å synge skillingsviser om incestuøs nekrofili. Kort sagt er dette en anledning til å høre om trivelige norske tradisjoner du garantert aldri fikk høre om på skolen.

Kjettersk Kjeller, som omtaler seg selv som en salong med foredrag, musikk og servering, forteller videre at de også får besøk av Odd Lund, Norges ledende utøver på lur og bukkehorn.

— Lund er så dedikert at han faktisk har holdt egne bukker for å få skikkelig råmateriale til sine instrumenter. Lund er noe så spesielt som en profesjonell lurspiller, og har kanskje åpningen av OL på Lillehammer som et foreløpig høydepunkt på CVen. Han tar også med seg en samling bukkehorn og munnharper, og hvis du trodde du visste
hvordan en munnharpe høres ut, kommer du kanskje til å bli overrasket.

— Det blir Odd Lund som får æren av å åpne foredraget, og siden han er en musikalsk gjest dropper vi vår tradisjon med å ha gjeste-DJ denne kvelden, sier arrangørene. – Selv om vi regner med at Kjellerens faste stab nok skal klare å underholde på egne hender. Bli ikke overrasket hvis vi blander inn noen folketoner i vårt vanlige brygg av dark folk, goth, industri og ambient og annet vi synes er gøy.

Kjettersk Kjeller åpnet dørene for første gang 4. mars 2003, da med Bjørn Are Davidsen som foredragsholder. Andre gjesteforelesere har bl.a. vært Rune Hagen, Arnfinn Pedersen og Jan Ingar Thon, mens Mortiis, Trickster G, Andrea Haugen og Batkat har vært blant stedets DJer. Tidligere temaekvelder har bl.a handlet om Wicca-religion, Aliens fra Atlantis og Æser fra Asia. Blant arrangørene finner vi tidligere Ballade-medarbeider Didrik Søderlind og Trond Hjorteland fra Gotham Nights.

Arrangementet onsdag 12. november i kjelleren under tidligere Piece of Cake, som nå har skiftet navn til Resepten, Prinsens Gate 22 (ved Steen & Strøm). Entré koster kr. 50, og det er 18 års legitimasjonsplikt. Arrangementet varer fra klokken nitten til klokken ett.

EssaysGenreFolkemusikkTradisjonell / NorskGenrePopulærmusikkViseKonserter / Forestillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

