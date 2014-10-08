Toffen til Skral

Hovefestivalen blir nedlagt, og bookingsjef Toffen Gunnufsen går videre til ny festival, nå i Grimstad.

Skral Festival gjenoppstår etter seks års pause, og får Toffen Gunnufsen som bookingsjef og daglig leder.

Festivalen ble i 2008 kåret til ”Årets festival” av Norsk Rockforbund, men ble deretter lagt ned.

Med på laget for en ny versjon av festivalen står eierne bak blant annet Mono og Sukkerbiten i Oslo.

I 2015 vil festivalen finne sted 14. og 15. juli i Grimstadskjærgården, og det er plass til 6000 gjester per dag.

Gunnufsen tiltrer 1. januar 2015.

Det nye styret består av Mikal Vassbotn og Stian Tobiassen, som startet festivalen sammen med Markus G. Vik i 2003.