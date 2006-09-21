Populærmusikk

Svein Bjørge trekker seg fra Alarm

Publisert
21.09.2006
Skrevet av
- Red.

– Daglig leder og initiativtaker til Alarmprisen Svein Bjørge, trekker seg som leder for Alarmprisen etter seks år. Styret i Stiftelsen Alarm leter nå etter en etterfølger. Styret beklager at Bjørge trekker seg, men har full forståelse og respekt for hans avgjørelse, heter det i en pressemelding fra Alarm som ble sendt ut i ettermiddag. Bjørge: – Det tristeste jeg vet er mennesker som ikke erkjenner sin besøkelsestid, og som krampaktig klamrer seg til sine verv. Du kan lese resten i sin helhet her:

Sveins betydning for Alarmprisen har vært betydelig. Han har vært primus motor for prisen, og drevet frem denne svært viktige arenaen for norske artister, på pur idealisme og forkjærlighet for norsk musikk. Styret ønsker på det varmeste å takke Svein for hans enorme engasjement og arbeidsinnsats.

Imidlertid er det nå viktig at Alarmprisen ser fremover og Styret jobber derfor med planene for Alarmprisen 2007. Det vil komme noen endringer i musikkprisen fra neste år som vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Styreleder i Alarm Monica Larsson uttaler:
— Styret i Alarm ser frem til å samarbeide videre og ha fortsatt god dialog med norsk musikkbransje, for å videreutvikle prisen til det beste for norsk musikkliv

Svein Bjørge har følgende uttalelse:
Jeg trekker meg som leder for Alarmprisen

Initiativet til, og arbeidet med Alarmprisen har vært en av de mest givende og hyggeligste opplevelser i alle mine år i norsk musikkbransje. Motstanden mot Alarmprisen har vært innbitt og påfallende fra deler av musikkbransjen selv, men har på tross av dette på 6 år vokst til å bli en av de desidert viktigste markeringene av norsk musikk. Spesielt hyggelig har det vært at det først og fremst er artistene selv som har tatt prisen så til de grader til sitt bryst, og tatt ansvar for å drive prisen fremover, år for år. Alarmprisen er i dag et meget viktig bidrag til norsk musikkliv.

Etter å ha sloss for, og levd med prisen i alle disse 6 årene, har jeg kommet til at Alarmprisen har godt av nytt blod i rollen som daglig leder. Selv om prisen utvilsomt har funnet sin rolle, og konseptet er en suksess, så er det alltid nyttig med nye, friske, ungdommelige impulser. Det fortjener Alarmprisens videre liv. Det tristeste jeg vet er mennesker som ikke erkjenner sin besøkelsestid, og som krampaktig klamrer seg til sine verv og roller kun til egen begunstigelse i form av posisjon og status.

Det må jeg selv også ta til etterretning, og har derfor altså kommet til det valg at det nå er riktig tid å overlate roret til en ny kaptein.

Åse Kleveland (Foto: Alarmprisen)

Alarmprisvinnere 2006

Årets prisutdeling foregikk på Sentrum Scene sist lørdag. Utdelingen kunne ikke by på de store overraskelsene, og prisene gikk til...

Monica Larsson

Alarmprisen åpner for støy og hyller blodfans

Lørdag 21. januar avholdes Alarmprisen på Sentrum scene i Oslo. Madrugada, Ane Brun, Serena Maneesh og Röyksopp er blant de...

Henning Klokkeråsen, nettansvarlig for dr.mowinkel.com

Alarmprisen om «Årets Blodfan»

– Kategorien Årets blodfan er fra Alarm sin side et seriøst forsøk på å gi oppmerksomhet på en gruppe mennesker...

Anders Odden 2005 (Foto: Daniela Vorndran)

Mer om Alarm: Kredspøkelset i norsk rock

Anders Odden er musiker i band som Apoptygma Berzerk, Magenta og Cadaver. Han tar i denne kommentaren utgangspunkt i nominasjonene...

Warlocks 1 2005 (Foto: Stian Andersen)

Alarm-prisen 2006: Her er de nominerte

Denne uken ble det klart hvem som er nominert til Alarmprisen 2006. Nykommerene Mira Craig og Sofian ble begge kandidater...

Helge Skansen, Rikskonsertene

Alarmprisen og Rikskonsertene presenterer: Turnéprisen 2006

Alarmprisen og Rikskonsertene har slått seg sammen om å dele ut en felles pris: Turnéprisen. Alarmprisen og Rikskonsertene har en...

Signe Lund ved klaveret

Signe Lund (1868-1950): Å bli fjernet fra historien

ESSAY: Signe Lund bar sin kongelige fortjenestemedalje i gull med hevet hode, promoterte norsk musikk i USA, var alenemor, yrkesaktiv...

Lubna Jaffery framlegg av kulturbudsjettet

Alltid «rekordstort» budsjett: – Men jeg er opptatt av å øke

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil øke kulturbudsjettet og komme på et nivå som gir handlingsrom.

Supersilent

God hjul! Improfestival turnerer

Norge Stunt: Nå skal festivalen AllEars sende samme program til tre norske byer.