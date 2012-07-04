Vibeke Heide har regissert den seneste musikkvideoen til Hanne Kolstø. Det er ikke noe behagelig syn: Til tonene av “La-La-La Lovesong” ser viKolstø selv i intens slosskamp med en yngre jente.

Til Lydverket sier Kolstø: «Noen ganger slipper du ikke unna. Om det er utslettelse, utmattelse eller selve kampen som er målet, vites ikke, men i den tomme kjelleren kjempes det intenst. This is not a lovesong. Eller er det? Svaret ligger i blåmerkene.»