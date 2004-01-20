Side brok betyr saggebukse

De debuterte i 1999 som oppvarmingsband for en polsk stripperske og ble buet ned av scenen – på et forsamlingshus i Ørsta et sted. I desember inntok de som første hip hop-band på nynorsk VG-lista med låta «1, 2, 3, fyre». Til våren kommer endelig debutalbumet ut på PinaDgreitt Records, skriver Marit Karlsen i dette intervjuet med rapperne i Side Brok. Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for by:Larm-avisen 2004, og brakt videre med velvillig tillatelse.

Av Marit Karlsen

Ralph Myerz er så fan at de ba om å få remikse Side Brok-låta «Ein Likandes Kar», mens hip hop-magasinet Kingsize mener frontfiguren Torstein Hyl III «har den mest sinnssyke flowen som hittil er hørt på disse breddegrader». Under by:Larm 2004 er det mulig at vi alle får hentesveis.

— Det er som skuespillere pleier å si; det er kjekt å spille «the bad guy», forteller Runar Gudnason om hvorfor han har et alter ego i Thorstein Hyl lll.

Men når Runar er seg selv i Side Brok kaller han seg Sjef R. Sammen med Thorstein Hyl lll utgjør han dermed to frontfigurer i Side Brok. I dette hip hop-prosjektet finner vi i tillegg fetteren til Runar, Bård Åsen Lødemel. Sistnevnte som back-up rapper – og bedre kjent som Skatebård, som har gitt ut soloalbum på Telle Records.

Runar – eller la oss si Thorstein Hyl lll og Sjef R – rapper på nynorsk, nærmere bestemt på dialekten de har fra Hovdabygd. Med den dialekten gikk de rett inn på 18. plass på VG-lista med låta «1-2-3 Fyre»

— Teksten er skrevet av Thorstein Hyl lll. Det gjelder for øvrig alle låtene som er tilgjengelig med oss nå («Side Brok EP», 2002 , og singelen «1, 2, 3, Fyre», 2003 – red anm). Sjef R sine låter har vi bare fremført live. Det er mye lettere å skrive låter under et alter ego. Jeg trenger ikke å være så ærlig med meg sjøl som jeg føler jeg må være som Sjef R. Thorstein Hyl lll er mye villere. Han er en typisk bygdeanarkist, en pussig type som aldri vil forlate bygda, og han gjør ikke gjør noe annet enn å skrive tekster og rim.

Runar flytta til København for 12 år siden, og har klart å holde Hovdabygd-dialekten varm ved å skrive tekster.

–Det er ikke slik at Side Brok er dialekt-hip hop for dialekten sin skyld. Alle har en dialekt, enten det er på engelsk eller norsk. Hvis jeg hadde rappet med Oslo-dialekt, hadde det også vært dialekt. Jeg kan faktisk ikke rappe på noe annet enn min egen dialekt, og den stammer fra Hovdabygd.

Mens vi snakker om dialekt: Runar sin mormor og Bård sin farmor – som er en og samme person – vokste forresten opp på Ivar Aasen-tunet. Men ettersom Ivar aldri fikk noen barn er de ikke direkte etterkommere av vår nasjonale dialekt-forsker.

— Ivar var broren til tipp-tipp-tipp oldefaren vår. Eller var det fire tipp-tipp-tipp-tipp? Uansett, Ivar døde barnløs. Men han etterlot seg blant annet en ordbok på mer enn

25 000 ord.

På konsertene er altså Runar to personer, hvilket må bety både rolle og klesskifte?

— Ja, jeg skifter klær på scenen. Vi deler det gjerne opp i tre sett. Det pleier å sitte, til tross for at det ikke blir tid til øving når jeg bor i København, men jeg tror by:Larm-konsertene skal gå bra. Jeg håper forresten jeg får sjekka ut norsk hip hop mens jeg er i Bergen. I sær er jeg spent på om norske Akeron er med? Jeg lasta ned noen låter av Akeron på nettet, og det høres ordentlig fett ut.

Thorstein Hyl lll er den norske navnebroren til Brooklyn-artisten Thirstin Howl lll – en undergrunnsrapper som er kritikerrost for sin utilslørte og intelligente bruk av slang, rim og beats. Thorstein bruker i likhet med Thirstin språket på en underfundig måte.

–Thorstein Hyl lll rapper på slang. Ord og uttrykk som foreldrene våres brukte. Det er mulig jeg har sagt det i intervjuer før, men skriv gjerne at vi blander heimstaddiktning med hip hop.

Runar er generelt opptatt av gate-kunstens språk og visuelle uttrykk. Eller som vi liker å si på engelsk; street art.

–Jeg holder på å gjøre ferdig en dokumentar om lovlig gatekunst i København. Om folk som henger opp plakater og sprayer på veggene. Det var også her i København jeg for alvor ble opptatt av hip hop. Men de skjønner for øvrig ikke bæret av hva jeg rapper om.

Det spørs om alle i Norge også forstår samtlige ord og uttrykk Thorstein Hyl lll og Sjef R lirer av seg. Derfor har Side Brok lagt med en liten ordliste. Pugg den, og så sees vi på by:Larm-konserten!

Side Brok er:

Sjef R/Thorstein Hyl lll – rapper

Skatebård: back-up rapper

Tunk og Tukle – trommeslager og perk

Odd-G – bass

Hip hop ordliste frå Hovdebygda, 2.utgåve:

røle = skryte, gjerne med eit avslappa forhold til sanninga

svide (el. glide) = køyre bil, tilsynelatande utan mål

Vik (el. Ørstavik) = Ørsta sentrum

femme = femliters plastdunk, helst fylt med heimelaga, alkoholhaldig drykk

kjekse = lekker kvinne

å fare på = å ha sex med nokon

svele = ei slags vafle som ikkje er heilt løfse

forbina = forundra

marabakkje = bratt botnskråning langs stranda

Alida = tidlegare bossplass i Volda

For mer informasjon om Side Brok, kan man besøke gruppens hjemmeside, www.sidebrok.no.