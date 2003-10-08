Runar Eggesvik ny festivalsjef for by:Larm

08.10.2003
- Red.

Runar Eggesvik, som er primus motor for Café Mono i Oslo, og en av gründerne bak Øyafestivalen, blir nå ny hovedansvarlig for by:Larm LIVE. Eggesvik tar over stillingen etter Jarle Savio, og gleder seg til å sette i gang med arbeidet. – Min første vurdering etter en rask gjennomgang av de rundt 1000 demoene som er sendt inn, tilsier at det kommer til å bli et veldig bra festivalprogram i Bergen, sier han.

30. september gikk fristen for artistpåmeldingen til by:Larm ut for denne gang. Som i fjor har by:Larm opplevd en enorm pågang med rundt 1000 innsendte bidrag. I løpet av den nærmeste fremtid skal bunken reduseres til ca. 50 artister som får opptre under by:Larm i Bergen 12., 13. og -14 februar 2004.

— Samtidig er vi også glade for å kunne meddele at Runar Eggesvik har blitt nytt styremedlem og festivalansvarlig i by:Larm, sier dalig leder Erlend Mogård Larsen. – Runar Eggesvik er kjent som primus motor bak Cafe Mono og en av gründerne bak Øyafestivalen, og er en sann musikkentusiast med mange jern i ilden.

Runar Eggesvik vil ha hovedansvaret for by:Larm LIVE, og overtar etter Jarle Savio.

— by:Larm har alltid vært opptatt av å finne nye og spennende artister, noe som jeg til daglig jobber med som bookingansvarlig på Mono, og som også var grunntanken da vi startet Øyafestivalen, sier den nyslåttte festivalsjefen.

— Min første vurdering etter en rask gjennomgang av de rundt 1000 demoene som er sendt inn tilsier at det kommer til å bli et veldig bra festivalprogram i Bergen. Jeg skal bidra til at by:larm fortsetter å fokusere på bandene på vei opp og frem. I tillegg er det en viktig oppgave å jobbe for at det internasjonale fokuset på festivaldelen skal vokse, sier Eggesvik .

Festivalprogrammet for by:Larm LIVÈ velges ut av en egen festivalgruppe. Denne består av festivalansvarlig Runar Eggesvik, to personer fra by:Larm administrasjonen og elleve ressurspersoner fra vertsbyen. Følgende personer sitter i denne festivalgruppen: Line Endresen, Teddy Touch, Totto Mjelde, Torfinn Nergaard Andersen, HP Gundersen, Ivar S. Peersen, Thomas Larssen, Karin Park, Tonje Kaada, Siv Anette Johansen, Tor Tessem, Øystein Ronander og Erlend Mogård Larsen.

Det endelige programmet for by:Larm LIVE vil bli offentliggjort i desember.

