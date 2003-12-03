Norske artister på by:Larm 2004

03.12.2003
Arvid Skancke-Knutsen

By:Larm 2004 i Bergen legger som vanlig opp til et hektisk og tettpakket live-program, ved siden av bransje- og seminardelen. De hjemlige innslagene begynner nå å bli komplette, og omfatter opptredener med artister som Julian Berntzen, Sleepyard, Cocktail Slippers, Bazooka Boppers, Thom Hell, El Corazon og Silence The Foe. Neste års arrangement går av stabelen fra 12. til 15. februar.

By:Larm har tidligere sluppet 30 artister som blir å finne på programmet i Bergen, og kunne mot slutten av forrige uke slippe enda flere navn ut av sekken:

Nye, bekreftede navn inkluderer nå A Boy Named Sue, Agnethe VR, Anja, Audrey Horne, Bazooka Boppers, Belinda, Bourbon Flame, Clown, Coctail Slippers, Colman´s Starch, Cranleigh, El Corazon, Elektrofant, Elekto Ompaniet, FipPellektormonic, Gisli, Gork, Groan Alone, Heidi Marie Vesterheim, Helen Eriksen, Herr Nilsson, Ida Maria Børli Sivertsen, In Sweikx, Io, Johns Epic, Johnny Hide, Kid Andersen, Komodo, Lars Horntveth, MAO, Marianne Creegan, Mindgrinder, Molo Africa, NavyElectre, Octavia Sperati, Oslo Atletico, Palermo, PASS-IT Records (Div. artister), Poze, Professor Pez, Quintrophenia, Robert Post, The Sellick Maneuver, Sleepyard, Spetakkel, Spön, Steady Steele, Tetsuo, The Indikation, Thom Hell, Tine Ågotnes, Vajas, Wicked Vegard og Wyruz.

Zoom 2004 har også avholdt sin finale, og seierherrer ble Mayflies, The Beautiful People og Silence The Foe. Tradisjonen tro blir det en egen Zoom-kveld med finalevinnerne på by:Larm. Senere i år vil by:Larm-organisasjonen også slippe hvilke Alarm-nominerte artister som opptrer, samt en håndfull utenlandske artister.

Tidligere er disse artistene offentliggjort: Andreas Segrov band, Asstronaut, Autotune, Black Jackets, Bonk, Datarock, Dharma, Disiplin, Don Juan Dracula, Elvin Friendly, Evil Tordivel, Frode Fivel, Hanne Hukkelberg, Julian Berntzen, Karl Barx, Kulta Beats, Lionheart Brothers, Lorraine, Lukestar, Mathias Tellez with Foliage, Milestone Refinery, Null$katte$nylterne, Orango, Side Brok, Subway Safari, The Gin & Tonic Youth, Tranquil, Unknown Joe, Vaiping, Washington og Wholy Martin.

Ballade bragte i forrige uke et intervju med daglig leder i BRAK, Line Endresen. BRAK – som står for Bergens Rytmiske Aktører – vil fungere som lokalkoordinator for by:Larm 2004, og Endresen var ikke snauere enn at hun i den forbindelse lovet»tidenes beste by:Larm». Konsertene under i regi av by:Larm LIV og Alarmprisen vil i hvert fall finne sted på steder som Kvarteret, Hulen, Garage, Landmark, Logen, Ole Bull Teater, Den Stundesløse, 1880,
Teatergarasjen, Banco Rotto og Madam Felle.

Interesserte kan som vanlig melde seg direkte på by:Larms seminardel ved å gå til disse hjemmesidene. Om du tar i bruk temalenkene nedenfor, vil du finne Ballades rikholdige artikkelstoff om by:Larm-arrangemementene i Trondheim, Kristiansand og Tromsø.

Svein Bjørge, 2003 (Foto: Nina Ruud)

Alarm under by:Larm i Bergen

Alarm meddeler at Alarmprisen 2004 blir arrangert og utdelt i Bergen. Prisutdelingen vil skje på Teatergarasjen, lørdag 14. februar 2004,...

Runar Eggesvik

Runar Eggesvik ny festivalsjef for by:Larm

Runar Eggesvik, som er primus motor for Café Mono i Oslo, og en av gründerne bak Øyafestivalen, blir nå ny...

Don Juan Dracula

De tredve første by:Larm-artistene er klare

By:Larm slapp i dag en oversikt over tredve av de norske artistene som skal i ilden under by:Larm 2004, som...

Matias Tèllez single (stor)

Yngstemann på by:Larm

Noen popstjerner har med seg livvakt. Matias Tèllez har med seg verge – fordi han bare er fjorten. Den unge,...

Equicez (foto: Rune Bendiksen)

Her er Alarmnominasjonene

I går ble Alarm-nominasjonene offentliggjort, på prisens eget «nominasjonsparty» på Kvarteret i Bergen. Med NRK Lydverket og konfransier Rune Nilson...

Bergen

Bergensbølgen – det er oss det

Bergensbølge? Jo, de kaller den det. Disse folka i hovedstaden som fremdeles ser på alt utenfor Karl Johan som provinsen....

Flere saker

Sirkel Sag

Sirkel Sag om einsemd og isolasjon i «Dei glana»

– Ka karantene? Det er berre livet mitt, og dette er ein ny song om det.

Ragnar Søderlind

Varer modernismen evig?

Marcus Paus har provosert. Det er en god begynnelse for dette århundres musikk og debatten om den, skriver Ragnar Søderlind.

Tommy Tangløkken i Tono

TONO: Bærekraftig konsertøkonomi for arrangører og musikkskapere

INNLEGG: TONO arbeider for en bærekraftig konsertøkonomi – både for arrangørene og for en av deres viktigste verdiskapere: låtskriverne, komponistene...