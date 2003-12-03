Norske artister på by:Larm 2004

By:Larm 2004 i Bergen legger som vanlig opp til et hektisk og tettpakket live-program, ved siden av bransje- og seminardelen. De hjemlige innslagene begynner nå å bli komplette, og omfatter opptredener med artister som Julian Berntzen, Sleepyard, Cocktail Slippers, Bazooka Boppers, Thom Hell, El Corazon og Silence The Foe. Neste års arrangement går av stabelen fra 12. til 15. februar.

Av Arvid Skancke-Knutsen

By:Larm har tidligere sluppet 30 artister som blir å finne på programmet i Bergen, og kunne mot slutten av forrige uke slippe enda flere navn ut av sekken:

Nye, bekreftede navn inkluderer nå A Boy Named Sue, Agnethe VR, Anja, Audrey Horne, Bazooka Boppers, Belinda, Bourbon Flame, Clown, Coctail Slippers, Colman´s Starch, Cranleigh, El Corazon, Elektrofant, Elekto Ompaniet, FipPellektormonic, Gisli, Gork, Groan Alone, Heidi Marie Vesterheim, Helen Eriksen, Herr Nilsson, Ida Maria Børli Sivertsen, In Sweikx, Io, Johns Epic, Johnny Hide, Kid Andersen, Komodo, Lars Horntveth, MAO, Marianne Creegan, Mindgrinder, Molo Africa, NavyElectre, Octavia Sperati, Oslo Atletico, Palermo, PASS-IT Records (Div. artister), Poze, Professor Pez, Quintrophenia, Robert Post, The Sellick Maneuver, Sleepyard, Spetakkel, Spön, Steady Steele, Tetsuo, The Indikation, Thom Hell, Tine Ågotnes, Vajas, Wicked Vegard og Wyruz.

Zoom 2004 har også avholdt sin finale, og seierherrer ble Mayflies, The Beautiful People og Silence The Foe. Tradisjonen tro blir det en egen Zoom-kveld med finalevinnerne på by:Larm. Senere i år vil by:Larm-organisasjonen også slippe hvilke Alarm-nominerte artister som opptrer, samt en håndfull utenlandske artister.

Tidligere er disse artistene offentliggjort: Andreas Segrov band, Asstronaut, Autotune, Black Jackets, Bonk, Datarock, Dharma, Disiplin, Don Juan Dracula, Elvin Friendly, Evil Tordivel, Frode Fivel, Hanne Hukkelberg, Julian Berntzen, Karl Barx, Kulta Beats, Lionheart Brothers, Lorraine, Lukestar, Mathias Tellez with Foliage, Milestone Refinery, Null$katte$nylterne, Orango, Side Brok, Subway Safari, The Gin & Tonic Youth, Tranquil, Unknown Joe, Vaiping, Washington og Wholy Martin.

Ballade bragte i forrige uke et intervju med daglig leder i BRAK, Line Endresen. BRAK – som står for Bergens Rytmiske Aktører – vil fungere som lokalkoordinator for by:Larm 2004, og Endresen var ikke snauere enn at hun i den forbindelse lovet»tidenes beste by:Larm». Konsertene under i regi av by:Larm LIV og Alarmprisen vil i hvert fall finne sted på steder som Kvarteret, Hulen, Garage, Landmark, Logen, Ole Bull Teater, Den Stundesløse, 1880,

Teatergarasjen, Banco Rotto og Madam Felle.

Interesserte kan som vanlig melde seg direkte på by:Larms seminardel ved å gå til disse hjemmesidene.