Safe as Milk inntar Stavanger

Fredag 4. juli inntar Safe as Milk festivalen Stavanger med med liten forsmak på hva man kan vente seg hvis man tar turen til Haugesund 24.-26. juli. Dette er andre året på rad at Safe as Milk arrangerer denne minifestivalen i de gamle lokalen til Tous bryggeri og her kan man iår få med seg Single Unit (N) Andreas Berthling (S) og DJ Kristian K (N).

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Vi håper på at dette kan bli en årlig tradisjon, sier Andreas Meland fra Safe as Milk festivalen. – Byene Stavanger og Haugesund ligger ikke så langt fra hverandre, og vi håper at vår lille smakebit på fredag kan få flere til å ta turen oppover, forklarer han til Ballade.

De artistene som er valgt ut spenner over et bredt spekter innen electronica-genren. Norske Single Unit er et enmannsorkester bestående av Are Mokkelbost. Han har sluppet platen «Family of Forces» på Jester Records og picture discen «Passion Pirates and Parasites» på Synesthetic Recordings, og var nylig på en liten Chicago – New York turné, i tillegg til at han spiller sporadiske konserter i Oslo og rundt om i Norge. Han er også kjent fra elektronika-trioen ARM og digi-metallistene KILL.

Andreas Berthling er en av Sveriges fremste artister innenfor eksperimentell elektronisk musikk Ved siden av å ha spilt med bla. David Lynchs lyddesigner Kim Cascone, er Berthling også med i den svenske trioen Tape. I tillegg dukker også Dj Kristian opp. I tillegg til å være festivalsjef for Safe as Milk festivalen, direktør for Safe as Milk Rekords og mye mye mer har han også lang fartstid som dj, og i pressekrivet omtales han som «Dj verdens svar på Doktor Doogie.» For de som skulle lure på det så blir man også opplyst om at «Kristian spiller plater for både jenter og gutter». Så da er iallefall ikke noe kjønnsideologisk perspektiv som kan hindre Stavangerfolk i å komme en tur på gamle Tous bryggeri.

Safe as Milk festivalen finner sted på Høveriet I Haugesund 24.-26. juli og er støttet av Norsk Kulturråd, Frifond, Rogaland Fylkeskommune og Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF og Stavanger Kommune. Mer informasjon finnes via lenken nedenfor. Hvis man har lyst til å ta seg en tur kan det være greit å komme ihu det Ballades medarbeider Hild Borchgrevink så treffende skrev:

