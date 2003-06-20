Melk og elektronika i Haugesund for femte gang

Jeg leste for en stund siden at tidligere høydehopper Hanne Haugland måtte stenge sushibaren hun drev i Haugesund. Folk i Haugesund spiste ikke sushi. Kanskje de fleste folk i Haugesund ikke hører på eksperimentell elektronisk musikk heller. Men det må være noen der som gjør det. To av dem har i alle fall klart å skape en scene for elektronisk musikk tett ved byens havn som både band og publikum kommer til. I år spiller musikere fra Spania, USA, Sverige og Norge. Stille og rolig har Kristian Kallevik og Andreas Mæland gjort Haugesund til en festivalby som skilter med internasjonale navn innen merksnodig elektronika og rock noen dager hver sommer. 24.-26. juli er det klart for den femte Safe as Milk-festivalen på Høvleriet.

Som arrangement kjører Safe as Milk en nøktern stil med musikken i sentrum. Etter hvert har de fått flere lokale og nasjonale støttespillere med seg, blant annet Petrotech, Norsk kulturråd, Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune. Men programmet er fritt for både ordførere, festival-T-skjorter, åpningstaler, kongelige høye beskyttere, øltelt og mottakelser. Ikke at alt dette det er negativt i seg selv, men det er behagelig at Safe as Milk ikke prøver å være Quart eller samtidsmusikkfestival. Høvleriet befinner seg ikke i verdens navle, men det er heller ikke noe man pynter seg med. Det handler ikke om kystkultur, sildeelektronika eller bryggerock. Her er det konsert, punktum.

— Programmet er satt sammen ut fra et ønske om å presentere aktuelle og spennende artister vi personlig liker innenfor eventyrlysten rock og eksperimentell elektronisk musikk, skriver pressesjef Mæland. – I år kan vi tilby flere utenlandske artister enn foregående år, og blant de norske artistene har vi valgt ut undereksponerte, men karaktersterke artister i kongeriket. Vi tror det er et frekkere og mer utfordrende program enn noensinne. Her tas det sjanser!

Fra Spania kommer Alejandra Salinas og Aeron Bergmann. Ekteparet fikk en av de gjeveste utmerkelsene under Prix Ars Electronica ifjor. Alejandra og Aeron driver dessuten sin egen platelabel, Lucky Kitchen. Fra USA kommer Hrvatski eller Keith Fullerton Withman. Hrvatski er visstnok bare ett av hans svært mange aliaser. – Hans elektroniske hybridmusikk er lystig og manisk som en måke med loff og rødsprit på dietten, forteller Meland (OK, der var det et snev av kystkultur, men en mer uromantisk sådan). Hrvatski jobber med alt fra breakbeat, krautrock, hardrock til dronerock. Konserten på Høvleriet er hans første i Norge. Fra USA kommer også Greg Davis, om hvem det fortelles at hans stillferdige blanding av gitar og laptop-prosessering ga tilnavn til en ny sjanger da albumet Arbor kom i forfjor: laptop folk.

Fra Sverige kommer Kid Commando og RockOut. Kid Commando er kaosrock fra Göteborg, Sverige. Safe as Milk melder at Kid Commandos konserter vanligvis bare varer i et kvarter, men på Høvleriet har de lovet å spille i over en halvtime… Rock Out er kanskje mest kjent for å ha gjort noen legendarisk dårlige samarbeidskonserter sammen med genierklærte Jim O´Rourke (Sonic Youth), men når de spiller alene er de fantastiske, i følge programmet. Rock Out er en hysterisk blanding av platespillerspilling, eller turntablism, som det heter på fint The Wire-språk, og frenetisk tromming. Niklas Korsell fra The Plan og Apan mishandler trommene. Henry Moore Selder er ansvarlig for platespillerne

Fra Norge kommer Noxagt, Alog, FeMail, Sir Dupermann og Skarnspage.

Noxagts debutalbum Turning It Down Since 2001 kom ut på Safe as Milk Rekords i mai i år. Trioen med besetningen bass, trommer og bratsj består av av Kjetil D. Brandsdal (bass/gitar), Nils Erga (bratsj/keyboards) og Jan Christian L. Kyvik (trommer). Brandsdal og Kyvik spiller også i sludge rock-bandet Hellfire. Noxagt begynte i 1998 som Kjetil Brandsdals soloprosjekt, hvor han blandet grindcore og punk med samplede akustiske lyder. Etter hvert utviklet prosjektet seg til et band med fast besetning.

Alog er det tohodete trollet Espen Sommer Eide og Dag Are Haugan fra Tromsø, som blant annet har vært innom Trollofonen i Bergen ved flere anledninger. Musikerne møttes i en barnehage en av dem jobbet i, og i den lydisolerte kjelleren på denne barnehagen ble Alog født i 1997. Musikken til Alog låner elementer fra postrock, jazz, techno og klassisk amerikansk minimalisme men de ender opp med sitt helt eget brygg ulikt det aller meste. Duoens musikk har blitt behørig skamrost av internasjonal presse.

FeMails debutplate Syklubb fra Hælvete kom på rosa vinyl i fjor og gjorde at anmelderne i engelske magasiner måtte lete opp æ-knappen på tastaturet. Thurston Moore i Sonic Youth kalte platen i sin omtale for ” the most exciting noise LP I’ve heard to date.” FeMail består av komponist og vokalist Maja Ratkje og hornist Hild Sofie Tafjord, samt et sammensurium av ledninger, mikrofoner, diktafoner, minidiskspillere, miksere og et ukjent antall mystiske lydkilder. Ingen ting er spilt inn på forhånd – lydmaterialet lages og maltrakteres der og da. Ratkje vant nylig en pris på årets Ars Electronica for sitt soloalbum Voice som hun har laget i samarbeid med Jazzkammer. Men i tospann med Hild Sofie Tafjord handler det om improvisasjon, og Safe as Milk tror den blir høyere, mørkere og mer aggressiv enn noe annet.

Sir Dupermann er det som skjer når Kaizers Orchestra, Sondre Lerche og Jaga Jazzist har gått hjem fra studio og produsent Jørgen Træen rydder miksepulten til sitt eget prosjekt. Sonisk galskap av beste merke, lyder det fra Haugesund. Sir Dupermann er aliaset han bruker når rullegardinenen er dratt ned.

Skarnspage består av Nilc Petrovic og Jon Bon Joffi og ble startet i Moss allerede i 1994. Deres først utgivelse var kassetten «Harald Aid» som ble laget som en gave til en kamerat som lå på sykehus. Etter det har det bare gått en vei. Skarnspage har gitt ut en rekke sjutommere, gjort flere europaturneer, hatt flere pauser for å vikariere i andre band (JR Ewing og Beezewax) og endelig etter en serie utsettelser og forsinkelser gitt ut sin første cd. Den heter ubeskjedent nok «Det beste innen musikk til nå» og er ikke så langt unna å leve opp til navnet, ifølge Meland og Kallevik i Haugesund.

Med andre ord, har du lyst til å mate måker med loff og rødsprit og mate deg selv med det siste innen elektrisk lyd, så er Haugesund stedet i juli. Haugesund har egen flyplass, som det så greit står i festivalinformasjonen, men du kan også kjøre buss. Og hvis du kan godtgjøre at du kommer fra utlandet, er hele festivalen gratis. Salla mann! Detta blir skoi!