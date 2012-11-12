Pris til Kaizers Orchestra
Hedres av kolleger.
Kaizers Orchestra får Norsk Artistforbunds Ærespris for 2012.
Rogalandsbandet er albumaktuelle med «Violeta Violeta Vol 3» og forbereder seg i disse dager på en klubbturné som skal avsluttes i London i april.
Etter turneen tar Kaizers pause på ubestemt tid.
Artistenes pris
Prisen, som ble delt ut for første gang i 2002, tildeles norske artister innen pop/rock-sjangeren som har utmerket seg som utøver, komponist og/eller tekstforfatter.
I fjor ble prisen vunnet av metalbandet Enslaved.