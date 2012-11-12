Populærmusikk

Pris til Kaizers Orchestra

Publisert
12.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Hedres av kolleger.

Kaizers Orchestra får Norsk Artistforbunds Ærespris for 2012.

Rogalandsbandet er albumaktuelle med «Violeta Violeta Vol 3» og forbereder seg i disse dager på en klubbturné som skal avsluttes i London i april.

Etter turneen tar Kaizers pause på ubestemt tid.

Artistenes pris

Prisen, som ble delt ut for første gang i 2002, tildeles norske artister innen pop/rock-sjangeren som har utmerket seg som utøver, komponist og/eller tekstforfatter.

I fjor ble prisen vunnet av metalbandet Enslaved.

