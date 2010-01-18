Håper på flere Kaizere

Kaizers Orchestra er bransjemessen Eurosonics beste eksempel på et norsk band som fikk suksess etter at de spilte der. Kommer noen av årets 22 norske band til å erobre Europa?

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto), Groningen.

— Det er bevist flere ganger at band har utbytte av å være her og at de kan få mange konserter i kjølevannet av én opptreden i Groningen, sier Robert Meijerink, programmerer for Eurosonic.

Han nevner Kaizers Orchestra som et kroneksempel.

— Selv om de synger på norsk ble bransjen så overbevist etter deres opptreden her på Eurosonic at de ble booket til mange festivaler den sesongen.

Bandets konsert i Groningen i 2003 ble et stort vendepunkt, og i år var de tilbake i den nord-nederlandske studentbyen. I takknemlighet ovenfor festivalen gjorde de et unntak fra konsertpausen sin og spilte to show.

— Siden det er norsk fokus i år passet det veldig bra å få Kaizers Orchestra ned igjen. De viser at det handler om mer enn hvilket språk man synger på, internet og CD-spillere. Det dreier seg om musikken og det man gjør på scenen, mener Euronics bookingansvarlig, som har fått tips og råd fra P3 i utvegelsesprosessen av de norske bandene til Groningen.

Alex Kloster-Jensen, Sivert Høyem og Cato Thomassen på Eurosonic 2010

(Foto: Thomas Olsen – Berlinkontoret)

Nederlandsk norgesros

Inger Dirdal i Music Export Norways forteller at de måtte drive heftig lobbyvirksomhet for å få Norge som fokusland i Nederland.

— Nettverk, nettverk, nettverk, kommer det kontant på spørsmål om hvordan Norge ble valgt ut.

— Du må vite hvem som tar avgjørelsene og prøve å påvirke de. Ingenting kommer av seg selv. Men det er utrolig mye bra musikk som kommer fra Norge nå og mange reiser jo også til Øyafestivalen og by:Larm og får med seg hva som skjer hos oss. De fleste i bransjen kjenner til mye norsk musikk og vet at kvaliteten er høy, understreker hun før hun legger til at hun håper at eksponeringen av norske band på Eurosonic skal være med på å styrke eksporten.

— Når kan man komme til å se konkrete resultater ?

— Det vil nok skje ganske snart. Festivalene booker jo headlinerne sine uavhengig av Eurosonic, men her kan de la seg overbevise om nye talenter, slik tilfelle var med Kaizers Orchestra. Rett etter festivalen i fjor fikk Katzenjammer og Casiokids fire øyeblikkelige festivaljobber. Men selv om ikke ting skjer med en gang så kan dette være starten på at ryktene om de gode bandene sprer seg, sier Dirdal.

— Eurosonic har blitt viktigere i takt med at live-spillingen har fått større relevans, så festivalen har styrket seg på det. Her får vi muligheten til å vise frem norske band og kanskje oppdages de av en tysk festival og får spille der selv om de ikke har noe stort apparat i Tyskland. Eurosonic fungerer mer som en døråpner, påpeker Music Export Norways daglige leder.

De to første dagene av Eurosonic viste Dirdal statssekretær i kulturdepartement Lubna Jaffery Fjell rundt på festivalen.

Jaffery Fjell deltok også under den offisielle åpningsseremonien sammen med blant annet Nederlands kulturminister. I sin tale understreket hun at hun er stolt over anseelsen norsk musikk har opparbeidet seg i utlandet.

Music Export Norway (Inger Dirdal) og Kulturdepartementet (statssekretær

Lubna Jaffery Fjell) på Eurosonic 2010

BBC interessert

Musikksjef i P3 Mats Borch Bugge sier at han intenst håper at det skal skje ting for de norske bandene som radiokanalen har valgt ut til årets Eurosonic; Donkeyboy og Pony the Pirate. Men han understreker også at flere av de andre norske artistene er eksportklare.

— Shining har for eksempel laget et fantastisk nytt album og jeg har veldig troa på det bandet.

— Får de P3-utvalgte bandene virkelig spilletid på europeiske radiokanaler som reklamen sier?

— Ja, senest for et par timer siden fikk jeg mail fra BBC 1s Huw Stephens som er ansvarlig for kringkasterens variant av Urørt. Han var veldig interessert i Pony the Pirate og skulle på konsert med bandet. Han ville gjerne prate om de, så vi har avtale om å møtes under Eurosonic. Jeg vet også at Pony the Pirate har småbuzz i Danmark for tiden, og jeg vil tro at Tyskland også kan være et land de kan slå igjennom i. Og Donkeyboy klatrer på listene i Sverige og det er stor interesse rundt dem.

— Gir P3 økonomisk støtte til de norske bandene som spiller på Eurosonic?

— I og med at det er norsk fokus i år så støtter vi Donkeyboy og Pony the Pirate, i tillegg til at Music Export Norway også stiller med noe. Men det er en joint venture, og festivalen dekker for eksempel opphold og catering. Og så er det vel noen selskaper som har spytta i litt, men det kjenner jeg ikke så godt til, sier Borch Bugge.

Fornøyd manager

Kaizer Orchestras manager, Eivind Brydøy, har tydeligvis hellet med seg på Eurosonic. I år var han der med Noora Noor og det var en euforisk Brydøy Ballade møtte etter konserten.

— Jeg var kjempenervøs på forhånd fordi det kun kom 20 mennesker på konserten før Noora, men til slutt ble det helt fullt og kø på utsiden, sier en tydelig lettet manager.

— En tysk konsertarrangør kom til meg rett etterpå og sa at de ville booke Noora på flekken, så nå får vi planlegge en tysklandsturné. I tillegg har hun fått napp hos et nederlandsk plateselskap, så jeg har all grunn til å være fornøyd med uttellingen på Eurosonic i år, konstaterer Brydøy.

Bookingansvarlig for Eurosonic Robert Meijerink syns at noe av det mest spennende med norsk musikk er bredden.

— Til å være et så lite land er Norge virkelig sterk på mange ulike stilretninger. Norsk musikk er selvfølgelig verdenskjent for sin metal, men i løpet av de siste ti til femten årene har det kommet frem mye nytt i andre musikksjangre også. For eksempel Lindstrøm, som er en utrolig suksessrik dance-producer og Annie som representerte pop-musikken. Men også Sivert Høyem og Pony the Pirate er artister som utmerker seg.

Robert Meijerink, bookingansvarlig for Eurosonic

(Foto: Thomas Olsen)

Fulle hus

— Det viktigste med Eurosonic er at man møter andre bransjefolk fjes til fjes. Det er interessant å gå på seminarene, treffe internasjonale kollegaer og å høre hvordan andre festivaler gjør ting, sier bookingansvarlig for Slottsfjellfestivalen Henning Krane til Ballade.

Det er tredje året han deltar på festivalen, men når vi snakker med han har han ikke funnet band han vil ta med hjem til sommerens festival i Tønsberg.

— Nei, vi har ikke hatt noen direkte resultater til programmet vårt. De fleste bandene som spiller her har jeg dessuten hørt tidligere. Eurosonic lever også av vanlige konsertgåere, så det er ofte ekstremt fullt på spillestedene. South by South West i Austin, Texas egner seg bedre til å se live acts. Men Eurosonic er absolutt et viktig sted for oss å være, understreker han.

Metal-mytene

Fordi Norge var fokusland i år fikk Music Export Norway bestemme temaet til to av paneldebattene. I samarbeid med festivalen bestemte deg seg for «The Truth about Norwegian Black and Extreme Metal“ og «Destination Norway“. Sistnevnte skulle presentere Norge som et attraktivt land å turnere og spille i for utenlandske artister.

— Man blir jo av og til blind av å jobbe med norsk musikk og da er det fint å få tilbakemeldinger utenifra på hva som er interessant, mener Inger Dirdal.

— Metal dukket opp som tema igjen og igjen og de nederlandske arrangørene mente at det alltid er interesse for norsk metal. Poenget var at det skulle være et tema som fenget og det virket det jo som det gjorde, fortsetter Dirdal etter at vi har hørt Ivar Bjørnson fra Enslaved styre debatten med produsenten Eirik Pytten Hundvin, Metal Hammer-redaktør Jonathan Selzer og Darkthrones Ted Skjellum som paneldeltagere foran en fullsatt sal.

På podiet ble mytene om norsk black metal avlivet én for én. Skjellum konkluderte blant annet med at Roky Erickson nok er mer satanistisk enn hele den norske black metal-scenen tilsammen.

Ivar Bjørnson og Eirik Pytten Hundvin (nr 1 og 2 fra v.) bidrar til å avlive myter om svartmetal

(Foto: Thomas Olsen)

Eurosonic-messen ble arrangert i Groningen i Nederland 14-16 januar. I følge arrangørene ble det holdt 100 paneldiskusjoner, fagmøter og prisutdelinger. I tillegg opptrådte 259 artister fra hele Europa.