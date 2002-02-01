Kunstmusikk

Pita, Valen og trollofoni

Publisert
01.02.2002
Skrevet av
Jan-Olav Glette

Kombinasjonen moderne elektronisk elektronikk og gamle saktegående øst-europeiske fremkomstmiddel er utgangspunktet for en ny konsertserie og begivenheter i Bergen. Fredag 1. februar inviterer nettstedet og lokalradioen Pilota. Fm til trollofon-tur med den anerkjente østerikske glitsch-elektronika-artisten Pita. Dagen etter er det konsert med Pita og den norske samtidsmusikeren Einar Røttingen som fremfører Fartein Valens «2. pianosonate» i Bergen Kunstforenings intermediale rom «Landmark».

Den elektroniske musikken har i likhet med samtidsmusikken ofte blitt knyttet til anderledes konsertlokaler og installasjoner. Også house- og technokulturen tok i starten med seg disse elemnetene før markedsøkonomien og de økonomiske kalkylene over tok for idealismen som preget nybruddstiden med de første teknopartyene. Nå ønsker en gruppe aktive bergensere å bringe tilbake noe av denne kreativiteten og det inspirerende elementet noe slikt kan være.

Invitasjoner har blitt sendt ut til en rekke fremtredende utøvere innenfor den eksperimentelle delen av musikkverden og noen av de mest interessante elektronikautøverene i samtiden. Utover vår og høst vil en rekke utøvere komme til Bergen for å skape nye komposisjoner med utgangspunkt i den hele elektriske farkosten. Vi snakket med en av initiativtakerene og produsentene: Nicholas H. Møllerhaug.

— Poenget er at mange av de aktive i Pilota har satt pris på og sett verdien i busslinjen vi har i Bergen. Den saktegående elektriske doningen må gjerne forårsake illsinte bilister, men står også for noe meningsfullt i bybildet. Dette er av de eldste trolleyene, og av den typen som er totalt elektrisk. Det vil si at farkosten ikke kan gå uten diesel. Den baserer seg på elektrisitet fra et internt strømsystem som tas rett fra linjenettet. Bussen vi jobber med har et enormt potensiale med lyd. Den skaper mange elektriske lyder og kan nesten ses som et eget instrument for dem bruker fantasien og som gidder å lytte, forklarer han.

Hva vil man faktisk få oppleve på disse bussturene?

— En trollofon vil være slik at med en gang bussen starter, har artisten koplet til sitt instrument. Det musikalske resultatet avhenger av at han har gode opptak. Utgangspunkt vil være samples fra denne bussen. Disse brukes aktivt.

Dere starter også «Klubb Pilota» som vil gå en gang i måneden med en blanding av denne typen artister og norsk samtidsmusikk?

— Vi driver en ny månedelig klubb på kafe Landmark i kunstforeningen i Bergen. Det vil ikke være så mange trollofoner, bl.a. fordi vi i de samenhengene er avhengige av hjelp fra GAIa-trafikk som støtter oss og stiller opp med kompetanse og fagfolk. Vi får ellers hjelp og støtte fra Bergen Veteran Bussforening. Utgangspunktet vårt har dessuten vært å jobbe for å verne trolley-linja som stod i fare for å bli lagt ned. Vi har derfor også forpliktet oss til å hjelpe til med restaurering av to gamle trolleyer, forteller Møllerhaug og viser med dette at offentlig kulturvern også er en del av geskjeften ders.

Hvordan vil dere finansiere dette? Baserer det seg utelukkende på publikumsoppmøte?

— Det er mye idealisme foreløpig. Vi har ikke verdens største midler. Men vi har vært så heldige å få 200 000 kroner til driften av Pilota fm. Det gjør at Espen Sommer Eide (Phonophani og Alog) og jeg som bruker mye tid på dette, har mulighet til å ta ut litt penger. Vi har gjort artitene som vi har sendt innbydelse til klar over at dette er et veldig idealistisk foretak og selv om de er kjente har vi ikke så mye penger. Artistene har vært veldig positive og vist mye «good will» så langt og sagt at penger ikke er så viktig. Det er ikke så ofte de får muligheten til å gjøre en sånn jobb. Vi har også fått mye støtte fra Ny Musikk i Bergen og Oslo som har lagt en velsignende hånd over det hele tiden. Vi har også endel søknader inne lokalt og nasjonalt. Ettersom dette er i en startfase vet vi ikke mer om fremtiden, men regner med bra besøk, sier Møllerhaug og ymter frempå om at en rekke mer kjente artister i spenningsfeltet elektronika og eksperimentell musikk er på beddingen.

Hvorfor har dere valgt å starte med Pita?

— Han er en ganske smal karakter, men står for et godt produkt. For oss betyr det mindre om artisten har et kjempenavn eller ikke – bare de har et godt produkt. Vi vil fokusere på både mindre og større artister fremover. Flere i Bergensmiljøet har hatt interesse for og god kontakt med Pita. John Hegre (Jazzkammer,K aptein Kaliber, m.m), som er med på planleggingen, kjenner
Pita. Når vi først ville komme i gang og booke på kort varsel, var det naturlig å ta utgangspunkt i noen man kjente.Pita lager bra musikk og har selv en viktig rolle i det ledende europeiske selskapet for elektronisk musikk; Mego. Dette har han så og si drevet siden starten. Han er også en flink DJ, og vil nok også spille musikk fra plater etter sin fremtreden
lørdag.

— Men det finnes også plass for fremtredende norske elektronika-spesialister, sier Møllerhaug. – Vi vil også ha Boutique Electronique som DJer denne kvelden. Det er en DJ-gruppe som i likhet med folk som Bjørn Torske har utspring i studentradioen i Bergen. De er flinke, unge folk. En sentral person er Øyvind Godal, som har kjempeoversikt bredt over det som skjer innen elektronika internasjonalt. Han skriver også anmedelser på Pilota og er kjent for å være kompromissløs og ha en klar mening hva som er bra og ikke bra. Vi er derfor trygge og sikre på å få bra ting derfra, og ikke ting som spretter i alle mulige retninger. Hans sett vil ha en renskåret profil men samtidig være bred. Godal har også hatt mye å si for hvem vi inviterer til Trollofoni.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Pilota.fm2

Aktuelle, elektroniske piloter

I Bergen sitter en gjeng som kaller seg piloter, trollopeder og trollofonikere. Sammen lager de en nettside som krever åpne...

Pilota.fm2

Med trolleybuss som gallionsfigur

I morgen lanserer Ny Musikk Bergen vevsiden Pilota.fm – med fokus på samtidsmusikk og elektronika. Veterantrolleybussen Skoda 9 TR fra...

Lene Grenager (foto: Lisbeth Risnes)

Konserter og landsstyremøte i regi av Ny Musikk

Ny Musikk avholder sitt årlige Landsstyremøte ved Ny Musikk Rogaland i Stavanger til helgen. Arena blir Gamle Tou Bryggeri –...

Kim Hiorthøy (foto: NRK Filter)

Oval, Alog og Hiorthøi i elektrotrolleyfoni

Mye tyder på noen fortryllende kvelder for tilreisende og lokalbefolkning i helgen når Pilota FM og Trolleybussen igjen inviterer til...

Maja Ratkje

Trollofonen er tilbake hos FiB

Trollofonen blir en sentral del av Festspillene i Bergen, og byr på en rekke sterke musikknavn fra inn- og utland:...

Flere saker

Marked for Musikk

Vil hjelpe musikere til å lage bedre barnekonserter

– Gratis og skreddersydd for musikere som vil lære mer om hvordan de lager gode konserter for de yngste.

Matoma Foto: Alexander Eriksson / Lillehammer

Ser til Skandinavia

Det er ingen tilfeldighet at skandinaviske artister topper de globale hitlistene, mener svensk musikkbransje.

Aksel Røed tek i mot VossaJazzprisen laurdag.

Slik musikk får han jazzpris for

Frå guterommet i Fyllingsdalen til dei største og viktigaste jazzscenene i Europa: Aksel Røed vann pris på helgas Vossa Jazz.