Phono: studentfestival for tredje gang i Bergen

Med Phonofestivalen vil Bergen igjen forsøke å skape en skikkelig studentfestival i byen. Det skjer i første rekke ved å satse på et bredt kulturprogram og ikke minst de mindre, uetablerte artistene. – Vi prøver å skape en skikkelig studentfestival og vi vil gjøre det på en litt annen måte enn de andre festivalene her i Norge, sier festivalsjef Aimar Alkholt til Ballade. Byen har ikke hatt en ordentlig studentfestival siden FeBer ble borte for noen år siden, forteller han. Blant artistene som kommer er The Whitest Boy Alive, Stereo21, Grand Island, Madder Mortem og Samuel Jackson Five. Årets røde tråd er Flesk.

Av Bjørn Hammershaug

4. til 9. september arrangeres Phonofestivalen for tredje gang og det med et femtitalls artister fra inn- og utland, samt en rekke andre kulturarrangementer. Det er Studentradioen i Bergen som igjen står bak denne festivalen som ble avholdt for første gang i 2005 (både i februar og oktober).

— Vi prøver å skape en skikkelig studentfestival for Bergen, sier festivalsjef Aimar Alkholt. Han kan fortelle at de samarbeider med de fleste studentorganisasjonene og høyskolene i byen, for å få til noe som tilsvarer STUDiO (Oslo) og Uka i Trondheim. I Bergen har det ikke vært en ordentlig studentfestival siden FeBer ble nedlagt i 2002, forteller han.

Smal profil, spennende navn

Phonofestivalen ble kåret til Bergens beste festival i 2005 av Bergen Rockaktører (BRAK). Det er noe Alkholt omtaler som en veldig stor oppmuntring: – Siden vi driver dette på frivillig basis så trenger vi all den positive omtale vi kan få, sier han til Ballade.

Hvordan skal Phonofestivalen bli enda bedre i år?

— Vi har et større utvalg av både utenlandske og nasjonale band i år. Vi prøver å finne nye, spennende band som få har hørt om. Dette i motsetning til de aller fleste andre festivalene her til lands som alle har de samme bandene på rundgang. Det er mye derfor vi digger å drive med dette, beretter Alkholt.

Phonofestivalen skiller seg nemlig noe ut fra mange andre festivaler både i forhold til det brede kulturelle tilbudet, men også på grunn av deres fokus på de små og uetablerte navnene – som gjerne er vel så spennende. Bookinggruppen har også sitt utspring fra Studentradioen, og er en gjeng som Alkholt omtaler som «veldig oppdaterte på det som skjer både hjemme og ute.»

Flesk

Phonofestivalen har for øvrig et todelt fokus. Her presenteres ikke bare ny/alternativ musikk av ymse slag, men også et rikt kulturprogram som sett fra ulike perspektiver, og inkluderer blant annet film/teater, kunstutstilling og samfunnsdebatter. Årets tema er Flesk, blant annet blir det ordskifte om Valgflesk (om det forestående valget i USA), Låneflesk (om Lånekassen og rentepolitikk) og Utviklingsflesk (om bistand og korrupsjon). Hvorfor Flesk?

— Vi ønsker å ha en rød tråd som går igjen i alle arrangementene. I fjor var det Arr, i år er det Flesk. Vi samarbeider for eksempel med PRIO og Christian Michelsen Institutt om ulike debatter vi arrangerer.

Siden dette først og fremst er en festival som henvender seg til de mindre bemidlede grupper (studenter) forsøker arrangøren derfor å tilby så billige billetter som mulig.

— Festivaler som Lost Weekend og Hole in the Sky må basere seg nesten utelukkende på billettinntekter, men vi blir subsidiert og takket være sponsorer kan vi legge oss på billige inngangspriser, sier Alkholt.

Phonofestivalen ble i 2005 arrangert både i februar og oktober, der alt arbeid ble gjort på frivillig basis. Besøkstallene ble doblet fra 4000 i februar til 7500 i oktober. Arrangørene håper på å trekke enda flere besøkende i år.

I år blir den avholdt på Kvarteret, Hulen, Landmark, Café Opera og Garage. Her skal de enkelte scenene deles inn i sjanger for å danne en helhetlig kveld. Det betyr blant annet metall-kveld på Garage og egen punk-aften på Hulen.

— Phonofestivalen har i år hevet det generelle nivået på artistene som skal spille, avrunder Alkholt. I år har de dessuten søkt utenlands for å hente inn spennende og originale band, og kan blant annet tilby artister som den amerikanske røverduoen A Hawk and a Hacksaw, det blir serbisk jazz med Belgradeyard Soundsystem, hardcore/trash fra Brasil (No Rest) og fransk dub med Zenzile.

Av de over 50 artistene som kommer til Phonofestivalen er The Whitest Boy Alive, Kim Hiorthøy, Morfar, Grand Island, Stereo 21, Samuel Jackson Five, Sirka Ragnar, Madder Mortem og Zeenon.