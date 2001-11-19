Päronsoda med vinyl-troika

C + C Records i Oslo har våknet fra dvalen, og slår nå til med en serie vinyl-tolvtommere for samlermarkedet. Første gruppe ut er kritikerroste Päronsoda, som de neste tre månedene gir ut hele tre tolvtommere, som til sist også skal samles på en CD.

Denne uken slapp Päronsoda den første av i alt tre tolvtommere på vinyl. De neste to utgivelsene i serien kommer i henholdsvis desember og januar, samtidig som alle tre skal samles på et ordinært CD-album med utgivelse 7. januar 2002. Det er C + C Records som er utgiver, mens Tuba! distribuerer den eksklusive serien, der platebutikker må abonnere på alle utgivelsene. Så langt skal det ha gitt seg utslag i et forhåndssalg på pene 300 eksemplarer – lenge før noen har hørt en tone av musikken.

— C + C er i ferd med å bli mer aktive enn noen gang, forteller Christer Falck til FJ. – Vi har hatt et tilnærmet hvileår på grunn av mange andre gjøremål, men nå har jeg fått med en kar kalt Frode Lia, som heretter blir den andre C’en. Og denne nye given er vi nå i ferd med å markere med Päronsoda-utgivelsene.

Falck forteller at C + C Records kommer til å gi ut ytterligere to troikaer med vinyl-tolvtommere, som også vil ende opp samlet på en CD. Han forteller at de for tiden snuser på forskjellige artister som kan være aktuelle for et slikt prosjekt.

FJ har også snakket med Marius Våreid i Päronsoda, som forteller at disse utgivelsene representerer en ny utvikling for prosjektet han har sammen med Espen Enger.

— Musikken er på en måte innenfor rammene av det vi gjorde på «A Nightclub in Tunisia» i 1998, men er samtidig veldig strippet ned. Samtidig har vi vel tatt to ganske klare retninger, der Espens greier er mer i retning av neddempet hip hop, mens jeg mer går i retning av bongoer og det perkussive. Men jeg tror nok gamle fans av oss vil kunne kjenne oss igjen.

Päronsoda mottok i 1999 Spellemannprisen for beste såkalte «danceplate» med nettopp «A Nightclub in Tunisia».

Onsdag 21. november slippes den første ep’en «Equator Funk» med gratiskonsert på Café Mono i Oslo. Päronsoda vil spille et dj-sett, mens Tøyen vil spille live.