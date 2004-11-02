Folkemusikk

Oslo World Music Festival: Hetebølge i november

Publisert
02.11.2004
Skrevet av
- Red.

Tirsdag 2. november åpner Souad Massi fra Algerie Oslo World Music Festival i Kulturkirken Jakob. Senere samme kveld står brasilianske Seu Jorge på Blås scene, der klubben Favela Chic fra Paris har forvandlet både interiør og barmeny i anledning festivalens åpningskveld. Alexandra Archetti, Kohinoor, Ragatronik (med bl.a. Bugge Wesseltoft og Per Martinsen), Niko Valkepää og Norgesmesterne i breakdance, Floor Knights, er blant de mer norske innslagene.

Årets festivalartister representerer stor bredde og høy kvalitet, sier Rikskonsertene i sin pressemelding i forkant av festivalen. Særlig store forventninger knytter Rikskonsertene til Rockefellerkonsertene med verdensmusikkens «barbeinte diva» Cesaria Evora og raï-kongen Khaled, samt Cosmopolitekonsertene med vokalakrobatene Zap Mama og den maliske sangeren og gitarvirtuosen Habib Koite.

— Nye stjerner som hip hoperne Daara J og Vagabond Crew setter preg på festivalen gjennom rap og breakdance av aller beste merke, forteller Linda Netland i Rikskonsertene. – Og nettopp dans preger flere av årets konserter. Adrian Iaies Tango Reflectioans Trio lar tango flørte med jazz og har med seg tangodanserne Mazen Kiwan og Alexandra Archetti. Indisk dans og flamenco blir det i forestillingen «Rhythms», mens irske folkemusikere river oss med i sean nôs-dans i «On your feet». Kubanske Maraca vil definitivt trigge dansefoten når de varter opp med salsa på Cosmopolite. Det vil også Golbang og Bengalo på Smuget.

Netland fortsetter oppsummeringen av Oslo World Music Festival slik:

— Ibrica Jusic og Elvis Stanic Group fra Kroatia tar oss med inn i den bosniske sevdahens sjelfulle verden, mens bhangra-bandet DCS lager Bollywood-stemning på Blå. Instrumentalt og livsbejaende blir det når Ragatronik med Bugge Wesseltoft, Per Martinsen og Shri Sriram fyrer opp bits & bytes i tropevarm elektronisk jazz, og ikke minst når noen av Italias fremste musikere i kvartetten Il Circo byr på leken og særdeles vakker «sirkusjazz». Graham Haynes fra USA inviterer til World Jam og åpen scene på Parkteatret.

Også samisk musikk er satt på plakaten under årets festival:

— Niko Valkeapää lar oss høre viddas musikk – åpen, vidtfavnende, lavtflygende og imøtekommende, sier Netland. – Pakistanske Faiz Ali Faiz bringer oss qawwalien, sufienes mektige musikktradisjon til Oslo, og denne kvelden i Kulturkirken Jakob er dedikert Nusrat Fateh Ali Khan. Festivalen avrundes av Shivan Perwer, kurdernes protestsanger og frihetsikon.

Årets seminar er kalt «Musikkens kraft i en krigstid», og i panelet sitter Erik Hillestad, Kari Bremnes og Ray Phiri fra Sør-Afrika. Tradisjonen tro blir det også i år Barnas Verdensdag på Grønland kulturstasjon.

Årlig står Rikskonsertene for mer enn 9500 konserter, fordelt på offentlige konserter, skolekonserter og konserter for førskolebarn. Rikskonsertene har ansvar for en omfattende internasjonal virksomhet i samarbeid med Utenriksdepartementet og NORAD, og er tilsluttet en rekke internasjonale nettverk og organisasjoner. Gjennom dette samarbeidet bringer Rikskonsertene norske musikere ut i verden, og henter musikere fra en rekke land til Oslo World Music Festival og lokale konsertarrangører i Norge.

Du kan lese mer om Rikskonsertenes omfattende utenlandsvirksomhet på www.rikskonsertene.no, og ellers studere hele programmet til Oslo World Music Festival her.

FestivalerGenreFolkemusikkWorld / CrossoverKonserter / Forestillinger

