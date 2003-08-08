Folkemusikk

Kronprins Haakon åpner Oslo World Music Festival 2003

Publisert
08.08.2003
Skrevet av
- Red.

Kronprins Haakon åpner Oslo World Music Festival 2003. Rikskonsertenes verdensmusikkfestival, som arrangeres i perioden 4.- 9. november, har i år tiårsjubileum. – De kunstneriske ambisjonene for festivalen er naturligvis høye, men vi har også andre målsettinger som gjør Oslo World Music Festival unik, sier festivalleder Anne Moberg. Oslo World Music Festivals åpningskonsert blir en egenprodusert jubileumsforestilling i Kulturkirken Jakob 4. november.

— Ett hovedmål er å skape møtesteder for mennesker på tvers av kulturell bakgrunn og å skape interesse og forståelse for verdiene som ligger i andres kulturuttrykk. Dette er tema vi opplever at Kronprinsparet har et engasjert forhold til, og vi hadde derfor et sterkt ønske om at nettopp Kronprins Haakon ville åpne festivalen. Vi gleder oss nå over at ønsket er gjensidig, sier Moberg i en uttalelse.

— Forestillingen vil bli en flott markering av 10-årsjubileet, der vi ønsker å favne historien til det flerkulturelle musikkarbeidet i Norge, men samtidig rette et blikk framover, på muligheter for videre utvikling, forteller Moberg, som ikke vil røpe årets festivalartister ennå. Hun bekrefter imidlertid at det vil komme musikere helt i verdenseliten til Oslo i november.

Oslo World Music Festival skiftet i fjor navn fra «Verden i Norden», og den har som overordnede målsetting å
presentere et bredt spekter av musikalske uttrykk, med hovedvekt på landene i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Festivalprogrammet skal holde høyt kunstnerisk nivå, og inkludere tradisjonsmusikk så vel som nyskapende uttrykk. Festivalen skal dessuten bidra til nettverksbygging, og legge til rette for prosjekter som gir norske (dvs. Norges-baserte) musikkmiljøer kunstneriske utfordringer.

Festivalen skal i tillegg skape møtesteder for mennesker på tvers av kulturell bakgrunn, kunstnere og publikum, og skape interesse og forståelse for verdiene som ligger i andres kulturuttrykk. Aktiviteter for og med barn og unge skal inkluderes i programtilbudet.

I løpet av seks festivaldøgn vil Rikskonsertene være vertskap for om lag 200 musikere fra alle verdenshjørner. Arrangørene fremhever at musikerne befinner seg i verdenstoppen hva musikalsk kvalitet angår. Mellom 20 og 25 konserter vil bli avviklet på et titalls konsertarenaer i Oslo. og det er ventet om lag 10 000 publikummere.

Programmet for Oslo World Music Festival 2003 slippes i september.

