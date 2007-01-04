Forsvarets Stabsmusikk (Foto:www.fsmk.no)
Kunstmusikk

Nyttårskonsert med Forsvarets Stabsmusikkorps, Jannike Kruse og Viggo Sandvik

04.01.2007
- Red.

Det er kjent og kjær filmmusikk som står på programmet når Forsvarets Stabsmusikkorps med Jannike Kruse inviterer til en annerledes nyttårskonsert. Konferansier er Viggo Sandvik.

Fredag 5. januar 2007 kl. 1900 på Sentrum Scene holder Forsvarets Stabsmusikkorp sin tradisjonelle nyttårskonsert. Mens mange forbinder nyttårskonserter med Wiener valser og Radetzky marsj, har korpset valgt en profil der populærmusikk står på programmet.

Det blir en aften med gjensyn med slagere fra filmer som Moulin Rouge, Chicago, James Bond, Yentil og A Star is Born. I tillegg blir det kjent og kjær musikk fra Disneys populærer filmer. Sammen med Viggo Sandviks verbale kromspring, kan vi love at publikum får trent lattermusklene. Med andre ord kan vi love en nyttårskonsert som er underholdende for hele familien. Dirigent er Lars Erik Gudim.

Jannike Kruse har studert sang på Norges Musikkhøgskole og ved musikallinjen på Teater- og Operahögskolen i Göteborg. For mange er hun kanskje først og fremst kjent fra musikaler som Annie Get Your Gun, Den Syngende frk. Detektiv og fra opptredener i det populære musikkprogrammet Beat for Beat på NRK. Høsten 2006 synger hun i musikalen Hair ved Oslo Nye Teater og 31, januar 2007 spiller hun en av døtrene i til Tevye i Spellemann på taket. Mange husker henne også som nissen Marthe i den populære reality-TV parodien ”Nissene på låven”.

Viggo Sandvik er kanskje mest kjent fra Vazelina Bilopphøggers, men er også mye benyttet som toastmaster og konferansier i firmasammenhenger. Han er i tillegg til å være en populær musiker også en allsidig showmann med utpregede talegaver

Solveig Kringlebotn

Kringlebotn, Stabsmusikken og Marinemusikken

Solveig Kringlebotn er en sangstjerne av internasjonalt format. Torsdag og fredag denne uken står hun på scenen sammen med Forsvarets...

Bylyder fra Oslos orkestre

Orkesterserien Bylyder er et samarbeid mellom Oslos profesjonelle orkestre og Musikkhøgskolen. Åtte konserter er planlagt, Det er et unikt konserttilbud...

Forsvarets Musikkorps Vestlandet (Foto: Trine Løtvedt, www.FMKV.no)

– Forsvarsmusikerne mangler forutsigbarhet og meningsfullt arbeid

Aftenposten har den siste tiden hatt en rekke interessante artikler rundt situasjonen for Forsvarsmusikken, som rett og slett ikke har...

Opprop for militærkorpsene

Norges Musikkorps Forbund har rullet i gang et opprop i protest mot konsertstoppen for militærkorpsene. Men det haster å få...

Torstein Aagaard Nilsen (Foto: privat)

Norsk Komponistforening om militærmusiken: Driftskutt = kulturkutt!

– Forsvarsdepartementes kutt og iverksettelse av dette nå, er i realiteten et kulturkutt på 95,4 millioner! Det skriver Torstein Aagaard-Nilsen...

Årets siste konsert for Stabsmusikken?

– Forsvarsledelsen undergraver Stortingets vedtak om profesjonelle militærkorps, hevder Catherine Leclerc og Steinar Granmo Nilsen i Forsvarets Stabsmusikk. – Stortinget...

