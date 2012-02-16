Sandra Kolstad er blant de nominerte til Statoil-stipendet i år. Hun fikk mye positiv omtale for sitt debutalbum «Crux» i 2011. Det er ikke lenge siden, men nytt materiale er allerede på vei. Den første singelen er her faktisk nå, og heter da også «Right now».

