Tono blir huseiere

Vil skape «Musikkens hus» i kvadraturen i Oslo.

Tono har kjøpt eiendommen Kongens Gate 12 i Oslo. Vederlagsorganisasjonen skriver i en pressemelding at de vil bygge et «musikkens hus» med lydstudioer og arrangementsfasiliteter for medlemmer, og kontorer for både Tono og andre virksomheter i musikkbransjen.

Avtalen om kjøp av Kongens gate ble inngått 15. november etter vedtak i Tonos styre 13. november. De kaller investeringen en betydelig milepæl i Tonos 95-årige historie.

– Vi har store visjoner for bygget, som skal bli et «Musikkens hus». Vi skal bygge topp moderne studioer med et flott besøksområde for Tonos medlemmer som skal stå til fri benyttelse. Vi skal også bygge scene- og arrangementslokaler, i tillegg til kontorer for Tonos ansatte. Vi inviterer også andre virksomheter i musikkbransjen inn i tråd med visjonen om «Musikkens hus», og er allerede i samtaler med flere aktører om dette. Bygget signaliserer at vi er et Tono for fremtiden, og vi gleder oss til dette neste kapittelet i vår historie, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli.

Vil skape knutepunkt i musikk-Norge

Tonos styreleder Jørgen Karlstrøm sier i samme pressemelding at det skal skapes ny musikk og nye sangtekster i huset, gjennom kurs, arrangement og seminarer.

Malling & Co Vekst er selger av Kongensgate 12. Fondet kjøpte eiendommen høsten 2002.

– Det er ikke noe nytt for Tono å investere i eiendom. Vi mener dette er et godt tidspunkt å investere på, som normalt gir god avkastning. Vi solgte våre kontorlokaler på Grønland i 2019 etter å ha eid det i mer enn tretti år. Det ga en gevinst på nærmere 60 millioner kroner, sier Karl Vestli.

Disse pengene skytes nå inn i Kongens gate, deriblant til byggingen av studiofasiliteter for Tonos medlemmer.