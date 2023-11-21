Her kommer «Tonohuset»

(Foto: Thomas Bjørnflaten/Nye bilde)

Tono blir huseiere

21.11.2023
Siri Narverud Moen

Vil skape «Musikkens hus» i kvadraturen i Oslo.

Tono har kjøpt eiendommen Kongens Gate 12 i Oslo. Vederlagsorganisasjonen skriver i en pressemelding at de vil bygge et «musikkens hus» med lydstudioer og arrangementsfasiliteter for medlemmer, og kontorer for både Tono og andre virksomheter i musikkbransjen.

Avtalen om kjøp av Kongens gate ble inngått 15. november etter vedtak i Tonos styre 13. november. De kaller investeringen en betydelig milepæl i Tonos 95-årige historie.

– Vi har store visjoner for bygget, som skal bli et «Musikkens hus». Vi skal bygge topp moderne studioer med et flott besøksområde for Tonos medlemmer som skal stå til fri benyttelse. Vi skal også bygge scene- og arrangementslokaler, i tillegg til kontorer for Tonos ansatte. Vi inviterer også andre virksomheter i musikkbransjen inn i tråd med visjonen om «Musikkens hus», og er allerede i samtaler med flere aktører om dette. Bygget signaliserer at vi er et Tono for fremtiden, og vi gleder oss til dette neste kapittelet i vår historie, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli.

Vil skape knutepunkt i musikk-Norge
Tonos styreleder Jørgen Karlstrøm sier i samme pressemelding at det skal skapes ny musikk og nye sangtekster i huset, gjennom kurs, arrangement og seminarer.

Malling & Co Vekst er selger av Kongensgate 12. Fondet kjøpte eiendommen høsten 2002. 

Det er ikke noe nytt for Tono å investere i eiendom. Vi mener dette er et godt tidspunkt å investere på, som normalt gir god avkastning. Vi solgte våre kontorlokaler på Grønland i 2019 etter å ha eid det i mer enn tretti år. Det ga en gevinst på nærmere 60 millioner kroner, sier Karl Vestli.
Disse pengene skytes nå inn i Kongens gate, deriblant til byggingen av studiofasiliteter for Tonos medlemmer.

Karl Vestli i Tono uttrykker glede på musikkbransjens vegne etter at tysk rett har satt foten ned for en av verdens mektigste KI-aktører, i det som kan markere et historisk veiskille for både teknologi og opphavsrett.

Medietopp Karl Vestli ny direktør i TONO

Tidligere leder i Schibsted, Aftenposten og Dagens Næringsliv skal lede rettighetsorganisasjonen inn i mulighetene digitalisering og teknologi gir.

Direktør i Oslo Filharmonien, Ingrid Røynesdal utenfor Høyesteretts hus. Advokater fra Bahr på vei ut etter siste rettsmøte denne uka.

Tono tapte i Høyesterett mot Oslo-filharmonien

Tono ville regne vederlag basert på orkesterets statstilskudd. Høyesterett slår fast at de ikke har lov til å gjøre det...

Bidlecollage med tre personer, en mann til høyre i blå skjorte med blikket løftet, i midten en mann i svart skjorte med blikk rett i kamera, til høyre en kvinne i hvit kofte med tradisjonelt belte, hun ser rett i kamera.

– Tono kan ikke innføre særregler for en sjanger

Vederlagsforvalteren svarer kritiske folkemusikere, og om veien videre etter heftig debatt, om fordelinger.

Ellaprisen til Vinger og Roshauw

Oslo Jazzfestivals Ella-pris til Jazznytts redaktørduo

Jazznytts redaktørduo Audun Vinger og Filip Roshauw ble mandag kveld hedret med pris for sin innsats for jazzmiljøet.

Ida L Ghosh

Ny styreleder i nyMusikk

Ida Lykken Ghosh ble valgt til styreleder på nyMusikks landsmøte nylig. – Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt...

Anette Trettebergstuen langer ut mot Venstre

– Byråkratisering som bekymrer

Opposisjonen kritiserer regjeringa som vil flytte organisasjoner for kultureksport til Kulturrådet. – Mer unødvendig byråkrati, mindre armlengde, og røykdekke over et...