Motorpsycho-klassiker på boks før Øyafestivalen

Motorpsycho leter etter dreads-parykker og høyhalsa strikkegensere, og planlegger å gi ut en ny boks-variant av Timothy’s Monster før Øyafestivalen i august. – Dette blir den første retrospektive behandlingen vi gir vårt eget materiale, sier Bent Sæther til Ballade.

— Vi har ikke sett oss tilbake på snart 20 år, og er vel det bandet i Norge som har brukt minst tid på nostalgi, sier Bent Sæther.

14. august topper Motorpsycho plakaten på Øyafestivalen hvor bandet, etter at publikum har stemt, skal spille gjennom albumet Timothy’s Monster fra 1994.

I forbindelse med konserten har bandet vært i sitt omfattende arkiv og lett fram materiale som skal samles i en jubileumsutgave. Etter planen skal dette gis ut som en boks med fire CDer. Bandet var mye i studio rundt Timothy’s Monster-tiden og innholdet i boksen er fremdeles ikke avklart.

— Det er mye av materialet vi har funnet fram som ikke er publisert. Noe har kommet ut på obskure samleplater. Intensjonen er å samle det som hører til Timothy’s. Det finnes også en pre-versjon av albumet som ble ferdig med andre låter, men som ble forkastet til fordel for den som kom ut. Vi lurer på om vi skal inkludere hele den slik at vi kan få historisk perspektiv på det.

— Intensjonen er å få boksen ut før Øyafestivalen, og jeg tror vi skal rekke det. Det blir moro, og det har også litt med å gjøre med at vi vil behandle backkatalogen vår litt bedre framover, sier Sæther.

Bandet har akkurat fullført en månedslang turné i Europa. I sommer går turen til Molde Jazzfestival hvor bandet skal spille et verk som festivalen har bestilt av keyboardist Ståle Storløkken basert på en låt-skisse bandet ikke har fullført.

Motorpsycho har kommet et stykke på vei i planleggingen av Øya-konserten hvor de også skal ha med seg organist Lars Lien og Helge «Deathprod» Sten.

— Vi har ikke snakket med Gebhardt eller Anneli, men jeg regner med at Anneli er med på The Golden Core som på albumet, sier Sæther.

Håkon Gebhardt var trommeslager i Motorpsycho fra Demon Box og fram til 2005. Anneli Drecker er også kjent som vokalist i Bel Canto. Som en del av nostalgien har også Morten Fagervik sagt ja til å kjøre lysshowet, men å skue tilbake på denne måten byr på enkelte utfordringer, mener Sæther.

— Det er så lenge siden at vi har ikke et veldig sterkt emosjonelt forhold til låtene lenger. Jeg tviler også på at vi kommer til å spille albumet fra a til å. Det blir jævlig kølat å få folk av og på, og jeg regner med at vi legger opp en litt annen dramaturgi enn på plata for det praktiske skyld.

Å spille gjennom albumklassikere i konsertform er har blitt en trend, men Motorpsycho tviler på at det blir mer av dette med det første. Men når det først skal gjøres, skal det gjøres skikkelig.

— Jeg regner med å finne en dreadsparykk og Snah (Hans Magnus Ryan, gitarist, vokalist, red. anm.) gjorde altfor for mange konserter i rød høyhalsa strikkagenser på den tida som han leter etter nå. Så nostalgi vil det nok bli. Det er greit så lenge det er avgrenset til én konsert, sier Sæther.

Timothy’s Monster ble sluppet i 1994 som 2 x CD og 3 x LP og ble sluppet på EMI i Norge og Stickman i Europa. Ideen er at boksen skal ut på Rune Grammofon i Norge. Motorpsycho spiller Timothy’s Monster på Øyafestivalen lørdag 14. august.