Aleksander Kostopoulos, Daniel Eriksen, Ella Marie Hætta Isaksen – og Agnete Saba.

(Foto: Playground Music)

Men Ella Marie og Agnete var ikke uvenner

25.10.2022
Siri Narverud Moen- Red.

– En gave for meg å få bli kjent med mitt forbilde, som formet min musikk så mye, sier Ella Marie om Agnete Saba. Nå gir de ut låt sammen.

Som unge rollemodeller måtte de begge bære enorme forventinger og ble samtidig omtalt som uvenner. Hvem var mest samisk, og stemte ryktene om fiendebildet mellom to av norges mest populære artister? Nå har de to samiske stjernene funnet hverandre – som venner og i musikken – og er sammen med bandet ISÁK klare for å slippe samarbeidslåt.

– Jeg hadde hørt rykter om at Ella Marie ikke likte meg, og ikke synes jeg var samisk nok. Det såret meg, og gjorde at jeg ikke ville ha noe med henne å gjøre, forklarer Agnete Saba i pressemeldinga som er sendt av Playground Music, som gir ut låta «Oainnan Du» på fredag.

Da Agnete Saba etterhvert konfronterte Ella Marie med ryktene, viste det seg jo å ikke stemme i det hele tatt. Ella Marie hadde riktignok hørt rykter om at Agnete ikke lenger ønsket å være assosiert med det samiske, og følte seg skuffet over sitt forbilde, men hadde aldri selv dømt henne. Da Agnete senere stod frem med sin historie, om hvordan hun hadde følt seg utstøtt av det samiske samfunnet, og hvordan psykisk sykdom hadde gjort det vanskelig å stå frem – falt brikkene på plass for Ella Marie. Hun skal ha vært sjeleglad for at Agnete tok kontakt med henne, for å rense luften, heter det i pressemeldinga.

– Det var en stor gave for meg å få bli kjent med mitt forbilde, hun som har formet meg og min musikk så mye, sier Ella Marie.
I etterkant har Agnete og Ella Marie snakket om hvor synd det er at slik ryktespredning skal stå i veien. I følge de to artistene står ryktebørsen sterkt i de samiske miljøene – og at spesielt ofte er det at kvinner blir satt opp mot hverandre, og at det liksom ikke er plass til mer enn én samisk popstjerne av gangen.

– Jeg tror mange likte idéen om at vi skulle være fiender. Jeg er glad for at vi nå kan skuffe dem med å si at vi ikke er det, fortsetter Ella Marie. Ut av denne misforståelsen kom det en idé om et låtsamarbeid. Tidligere i år, på den samiske låtskrivercampen Dolvot, satt Agnete, Ella Marie og produsent i ISÁK, James Daniel Njie Eriksen, seg ned og skrev låten «Oainnán Du» – et motsvar til alle ryktene, og et eksempel på sterkt kvinnelig samhold.

ISÁK har reist verden rundt med musikken sin det siste året. Nå slipper de første singel fra sin kommende EP sammen med Agnete.

Ella Marie Hætta Isaksen og Agnete Saba er fra hver sin nabokommune, og da Agnete vant MGP Jr. med bandet Blacksheeps i 2008, så ni år gamle Ella Marie at det ikke var en begrensing å synge på hjertespråket nordsamisk, beskriver musikkselskapet og bandet i pressemeldinga.

Ella Marie Hætta Isaksen i leiren ved Repparfjord

Med sorg og motivasjon i hjertet: Artister til kamp i Repparfjord

Ella Marie Hætta Isaksen samler musikerkolleger i protestleiren i Repparfjord, mot forurensning og innskrenking av samisk reindrift.

ISÁK på Blå under Oslo World Foto: Simen Omland

Kor mange stemmer har du i deg, Ella Marie?

Vår meldar spør etter at ISÁK viste fram dansemusikkens frigjeranda kraft under Oslo World lørdag.

Agnete Saba

Agnetes angstpop

Agnete Saba har laget popsanger av kampen mot angsten. Klar som et stykke is – men for ofte blir EPen...

