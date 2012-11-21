Politikk & debatt

Krever R. Kelly-opera i Bjørvika

Publisert
21.11.2012
Skrevet av
- Red.

Folkeaksjon for å få Trapped In The Closet til Operaen.

Det er skribent, DJ og musiker Martin Bjørnersen som står bak det uttalt uironiske initiativet Folkeaksjonen R. Kelly til Den norske Opera og Ballett, en aksjon for å få R. Kellys R’n’B-opera til Bjørvika.

Oppfordringen har kommet i et åpent brev til Operaen på gratisavisen Natt og Dag sine nettsider, der Bjørnersen gjør operaledelsen oppmerksom på den kommende sceneversjonen av artistens dramatiske sangsyklus «Trapped In The Closet».

Operaen, som er skrevet og produsert av Kelly selv, forteller historien om en «one night stand», som utløser en serie hendelser, og gradvis avslører et større nett av sex, løgn og bedrag.

Se utdrag fra «Trapped In The Closet» her.

I anledningen er også en dato for aksjonen satt, nemlig den 21. desember. Aksjonens facebook-side har på kort tid fått over 500 medlemmer.

Operaen har foreløpig ikke kommet med noen offentlig reaksjon på initiativet.

Humor

