Kjartan Kristiansen mottok tekstpris

Tekstforfatterfondets ærespris for 2012 til Kjartan Kristiansen fra Dumdum Boys.

Dumdum Boys-vokalist Kjartan Kristiansen ble tildelt prisen på 50.000 kroner på Engebret Cafe i Oslo i forrige.

«Vi regner Kjartan Kristiansen som en av de sterkeste bidragsyterne til dagens forståelse av det norske språkets betydning i sangtekster», sa styreleder i Tekstforfatterfondet, Tore Thomassen, i sin tildelingstale.

Tidligere har blant annet Bjørn Eidsvåg, Åge Aleksandersen, Erik Bye, Lars Lillo-Stenberg, Jan Erik Vold, Odd Børretzen, Ole Paus og Halldis Moren Vesaas vunnet prisen.