Kidsa som alltid har rett

Vestlandets store sønner har tatt verden med storm, og snart kommer Casiokids med dobbeltalbum.

Med sin smånaivistiske electropop og omfattende turnering har vestlandskvintetten Casiokids tweaket, klimpret, trommet og sunget seg inn i hjerter verden rundt. Det britiske musikkmagasinet New Musical Express (NME) kalte dem som det viktigste bandet i norsk musikk siden black metal. Nå er debutalbumet rett rundt hjørnet.

— Jeg fikk en SMS av mamma da hun var på ferie med lillebror i Frankrike under fotball-VM i 2006. Hun var ute på en bar etter at Frankrike vant over Portugal i kvartfinalen, og på meldinga sto det ”Topp stemning på lokal bar”. Det var noe tiltrekkende ved den setningen.

Toppstemningen

15. februar slippes dobbeltalbumet ”Topp stemning på lokal bar”, som bandet selv omtaler som en slags samleskive. Drivkraften bak Casiokids, Ketil Kinden Endresen, kommer til Studentersamfundet 20 minutter etter avtalt tid. Her skal de ha pre-release av albumet sitt.

— Vi måtte innom en musikkforretning. Når vi spiller rundt omkring blir vi frastjålet mye – vi har ganske mange morsomme instrumenter, rytmeinstrumenter formet som frukt og sånt, forteller frontfiguren, og legger til at de har lagt bak seg 170 konserter i 18 land i året som gikk.

Kafé Edgar på Samfundet i Trondheim akkompagnerer samtalen med sløy jazz og et par kopper kaffe. Sløy jazz og stillferdig pop, en kontrast til essensen av Casiokids. Endresen sitter lavt i sofaen, jakka har han fremdeles på. Han holder rundt kaffekoppen, og stavangerdialekten flyter lavmælt ut i rommet.

— Tittelen passer bra til plata, for den er litt beskrivende for det vi søker. Til å begynne med lagde vi musikk for oss selv, musikk vi kunne ta med til våre venner på fest. Vi har tatt vare på den stemningen – toppstemningen, forteller han.

#gallery-11 {

margin: auto;

}

#gallery-11 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-11 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-11 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Kjørbar og dansbar joggemusikk

Albumet består av singler bandet tidligere har gitt ut, samt en bonus-CD hvor Casiokids tolker andres låter og vice-versa. Endresen har blant annet oversatt James Yuills ”Left Handed Girl”, og bandet har blitt remixet av Captain Credible og Axemax & Big P, for å nevne noen.

— Noen er for fest og noen er for når man spaserer rundt i gatene. Min favorittmåte å høre på musikk på er når jeg sitter i bil eller når jeg jogger, og jeg håper musikken vår er litt sånn også. Eller for å danse til, for så vidt.

Sort gull

I slutten av januar offentliggjorde by:Larm hvem som har muligheten til å stikke av med Statoil-stipendet, pålydende 800 000 kroner. Casiokids er blant de nominerte.

— Vi har registrert at andre band har trukket seg i nominasjonen. Vi respekterer det, selv om det ikke er noen forpliktelser til det eller restriksjoner på meninger innad i bandet, sier han og sikter til Bodø-bandet Kråkesølv, som av etiske årsaker trakk seg fra nominasjonen.

Han forteller også at bandet skal gi ut enda en plate i løpet av året, og med nedgangstider i platesalget, vil et slikt stipend gjøre fallhøyden lavere for bandet.

— Vi er veldig glade for å bli nominert, og erkjenner at det kan åpne for mange flere muligheter for oss om vi vinner. Vi spiller live hele tiden, siden det er det vi tjener mest på, og med mer økonomisk trygghet blir det mer tid i studio, sier Endresen.

”Bikkjen”

De gangene låtene deres har tekst, forteller han at de er personlige, men uten en spesiell hovedtematikk – annet enn at de som oftest er en cocktail av det underholdende, det triste og det litt absurde.

— Grønt lys i alle ledd handler om hvordan det er å bo i en trygg liten boble som Bergen er, det er noe negativt at man ikke får noe motstand. Ikke at jeg ønsker mer vold, men man kan fort bli apatisk, sløv og ha det for enkelt. Finn Bikkjen er gladtrist og tar utgangspunktet i et bergensuttrykk. At noe er bikkjen, betyr at noe er dumt eller dårlig: Bikkjevær, eller at ”det er bikkje å være på denne konserten”, for den er dårlig, og så videre.

— Blir konserten i kveld bikkjen?

— Konserten i kveld skal ikke bli bikkjen. Vi skal ha det gøy, og publikum skal ha det gøy med oss, konkluderer han.

Et par timer senere sto Casiokids foran en fullsatt og øltung storsal, og låter som ”Finn Bikkjen” og ”Grønt lys i alle ledd” fikk sin gjenklang i forsamlingen. Riktignok ingen kvartfinale i VM, men topp stemning på lokal bar, dét var det!

Casiokids skal videre på turné med britene i Hot Chip, og albumet er i butikkene 15. februar.