Gothminister til Arvika

20.02.2003
Arvid Skancke-Knutsen

Gothminister, som gjorde en av de aller mest oppsiktsvekkende opptredenene under by:Larm i Trondheim, er nå plukket ut som første norske artist på Arvika, der han vil dele scene med størrelser som Bjørk, Front 242 og Moonspell. Samtidig slippes albumet»Gothic Electronic Anthems» i disse dager.   Lytt til 30 sekunders klipp fra Gothminister: Hatred (serial killer version) Sjekk ut hele Serial Killer Electronics albumet

— Interessen for det mørke og mystiske er blitt en del av vår hverdag; med Ringenes Herre, Harry Potter og vår egen Nemi, samtidig som gotikken dominerer motebildet, sier Gothminister selv i anledning slippet av albumet, som av utenlandske fanziner er spådd som et av årets absolutte høydepunkt i genren.

Gothminister spilte en svært bra konsert i Knaus på Samfundet fredag kveld, der ikke minst den visuelle delen av showet var løftet opp på et meget høyt nivå. ”Juristen stilte i lang frakk og flosshatt og publikum svarte med å headbange i god gammel heavy-stil”, skrev NRKs Upunkt-sider, og la ut en billedkavalkade med over 20 bilder fra konserten.

VG lot seg også begeistre av opptredenen, og skrev blant annet: ”Goth-genren er, i likhet med black metal, et utstøtt stebarn i musikkbransjen, men det spørs om ikke spektakulære Gothminister er kapabel til å dra sine mørke visjoner frem i lyset. Alle subkulturer foretrekker å dyrke sine helter i fred. Goth-miljøet er neppe noe unntak. Her kommer imidlertid advokaten Bjørn Alexander Brem, og hans alter ego kan fort bli større enn mange liker å innrømme… Akkompagnert av to alvorlige medsammensvorne på henholdsvis gitar og keyboards, samt en kvinne i ulike skikkelser som vampen, skjøgen, uskylden og engelen, sveivet Gothminister i gang et konseptuelt show hvor lite var tilfeldig. Gothminister er en posør av djevelsk karakter. En messende seremonimester og katalysator for publikums fantasier og romantisering rundt død og mørke.»

Gothminister spilte i januar på relaesepartyet til det nye Nemi-bladet, og Nemi-mamma Lise Myhre dukker også opp i det forseggjorte coverheftet, der Sandra Jensen har tatt bildene. I kjølvannet av by:Larm-opptredenen vil Petres Pullover gjøre et timelangt dokumentarprogram om fenomenet. Samtidig ble det i forgårs kjent at Gothminister er booket inn som første norske artist under sommerens Arvika-festival, der folk som Björk, Front 242, Chicks on Speed, HIM, Moonspell og The Crüxshadows også er hanket inn.

— Jeg liker å blande elektronisk klubbmusikk med metalriff, og tror det ligger et potensial i å dra den stilen enda lenger ut, fortalte Gothminister til Ballade i januar. – Her hjemme er Mortiis litt på den samme bagen, samtidig som Apoptygma Berzerk og Zeromancer har vært i nærheten. Jeg henter ellers inspirasjon fra både gotisk litteratur, arkitektur og historie – ikke bare det musikalske.

Gothminister – hvis slagord er ”Happiness in darkness” – vakte i fjor en hel del oppsikt på kontinentet med tvilling-singlene ”Angel” og ”Devil”. Begge sangene er inkludert på det nye albumet ”Gothic Electronic Anthems”, som gis ut av Tatra, og distribueres av Tuba her hjemme.

Gothminister (Foto: Sandra Jensen)

